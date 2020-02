MOZ

Eberswalde (MOZ) Am frühen Donnerstagmorgen haben Polizisten in der Eberswalder Straße einen Radfahrer angehalten, der offensichtlich nicht nüchtern in die Pedale trat. Tatsächlich ergab die Alkoholkontrolle bei dem 35-Jährige1,68 Promille.

Damit war die Fahrt beendet, und er wurde in das nahe gelegene Klinikum gebracht.