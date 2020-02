MOZ

Treplin Am Dienstag wollten Polizisten gegen 11:00 Uhr, auf der B5 einen Alfa Romeo kontrollieren.

Doch dachte dessen Fahrer gar nicht daran, die Anhalteaufforderungen zu befolgen. Vielmehr suchte er mit hoher Geschwindigkeit sein Heil in der Flucht. Dazu raste er auf einen der Beamten zu, so dass diesen nur ein Hechtsprung zur Seite vor schlimmen Folgen bewahrte.

Der Flüchtende verlor wenig später die Kontrolle über den Wagen. Der Unfall hielt ihn trotzdem nicht davon ab, nun zu Fuß sein Entkommen zu suchen. Aber in der weiteren Folge erwiesen sich die Beamten als flotter. Sie griffen sich den Mann und legten ihm Handfesseln an. Wie sich herausstellte, hatte man es mit einem 36 Jahre alten polnischen Staatsbürger zu tun, der nicht zum ersten Mal bei der Überführung eines gestohlenen Autos gefasst wurde. Die richtigen Kennzeichen des Alfas fanden sich im Innenraum des Wagens. Demnach stammt das Fahrzeug aus Berlin. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an.