Schuss im City-Center in Rathenow

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Ein 34-jähriger Mann soll am Mittwoch eine Waffe gezückt und abgedrückt haben im City-Center in Rathenow. Laut Stefanie Wagner-Leppin, Sprecherin der Polizeidirektion-West, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.

Die Polizei wurde kurz nach 9.00 Uhr verständigt, leitete eine Nahbereichsfahndung ein. Laut Wagner-Leppin sei der Tatverdächtige in der Nähe des City-Centers vorläufig festnehmen worden, wohin er offensichtlich zurückgekehrt war und wo er durch einen Zeugen erkannt wurde. Er hatte die Schreckschusswaffe bei sich. Ferner erklärt die Sprecherin, dass durch Reizgase vier Personen verletzt. Ein fünfjähriges Kind und dessen 46-jährige Mutter kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Eine 49-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann wurden ambulant behandelt. Der Schuss soll aber kein gezielter gewesen sein.

Bei seiner Beschuldigtenvernehmung soll sich der Mann nicht zum Tatvorwurf eingelassen haben. Zum Motiv der Tat oder ob es sich um eine versehentliche Schussabgabe handelt, würden daher noch keine Erkenntnisse vorliegen, so Wagner-Leppin. Einen Waffenschein zum Tragen der Schreckschusswaffe konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.

Der Mann deutscher Staatsangehörigkeit aus Niedersachsen blieb auf Weisung der Staatsanwaltschaft zunächst bis Donnerstag in Gewahrsam. Am Mittag wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, weil keine Haftgründe vorlagen, so Wagner-Leppin. Die Waffe wurde beschlagnahmt.