Mathias Puddig

Berlin (NBR) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt aus Brandenburg hat die Wahl von Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten scharf kritisiert.

"Abgesehen davon, dass die AfD als politischer Partner zurzeit und gerade in Thüringen nicht akzeptabel ist, halte ich es auch für falsch, diese für meine Ziele zunächst zu benutzen, um sie dann in die wieder an ihren alten Platz eines unannehmbaren Partners zu verweisen", sagte Patzelt der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Das ist unredlich nach allen Seiten. Und wird zusätzliches Ungemach und Verwirrung produzieren."

Der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich hatte sich am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen, was bundespolitisch für großen Ärger gesorgt hat. Selbst Kanzlerin Angela Merkel kritisierte den Vorgang am Donnerstag ungewohnt deutlich: "Das war ein schlechter Tag für die Demokratie. Das war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat", sagte sie.

Der Frankfurter Patzelt dachte unterdessen nach vorn und sprach sich - wie vor ihm auch der Schleswig-Holsteiner Ministerpräsident Daniel Günther - für eine Tolerierung der Linkspartei aus. Er sehe zwar auch, dass es tiefsitzende mentale Unterschiede zu den Linken gibt. "Grundsätzlich müssen wir bereit sein, ungewohnte und mental schwer akzeptierbare Koalitionen einzugehen - wenn Wahlergebnisse dazu zwingen, für einen Vertrag ausreichend Schnittmengen vereinbar sind und Neuwahlen die Lösung eher unwahrscheinlicher machen." Bei einer Tolerierung würde jeder sein Gesicht behalten.