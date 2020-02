Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Die Fielmann AG hat es wieder getan: binnen weniger Monate hat das Unternehmen das Stadtmuseum zum zweiten Mal mit einer Schenkung bedacht. Erst im August vergangenen Jahres übergab Jürgen Ostwald vom Bereich Museumsförderung der Fielmann AG Stadtmuseumsleiterin Anja Grothe zwei Gemälde des Brandenburger Künstlers Jürgen Lutzens, nun befinden sich drei weitere Gemälde im Besitz des Museums.

Sie alle zeigen Brandenburger Ansichten aus verschiedenen Zeiten. So ist das kleinste der drei Gemälde eine Einzeldarstellung der Marienkirche, die bis 1722 auf dem Marienberg stand, damals wohl noch Harlungerberg genannt. Dabei handelt es sich um das Werk eines unbekannten Künstlers, dem als Vorlage wahrscheinlich das Holzepitaph in St. Gotthardtkirche diente. Hier ist das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert noch in seiner vollen Pracht zu sehen, während die Kirche zur Entstehungszeit des Gemäldes um 1800 bereits einige Jahrzehnte abgerissen war. "Auf der Ansicht ist die Kirche noch in einem guten Zustand, allerdings scheint der Niedergang des dazugehörigen Klosterstifts im Gefolge der Reformation um die Mitte des 16. Jahrhunderts schon eingesetzt zu haben, weshalb das Gebäude rechts um Bild wie eine Ruine wirkt", erklärt Anja Grothe, die vielen Details des Bildes.

Das Stadtgeschehen der Brandenburger Neustadt zur Mitte des 19. Jahrhunderts thematisiert hingegen das zweite Gemälde, das die St.Annen-Brücke als Eingangsbereich in die Havelstadt von Osten zeigt. Die Situation wirkt dabei geradezu beschaulich: im rechten Vordergrund zieht ein Pferdekarren, vermutlich eines Bauers, in die Stadt, im Bildhintergrund flaniert ein Pärchen in zeittypischer viktorianischer Kleidung. Eindeutig erkennbar ist jedoch auch, wie allgegenwärtig das Militär zu dieser Zeit in der Stadt ist: zufällig kreuzen sich auf dem Bild der Weg eines Kürassiers zu Pferd und eines Infanterieoffiziers, ebenfalls zu Ross, das über die gepflasterte Straße läuft.

Auffällig für den Betrachter ist aber auch die Höhe des Bildes, das den Blick auf einige Gebäude in der Stadt ermöglicht. Erkennbar ist das Neustädtische Ratshaus mit dem 1723 neu errichteten Glockenturm und die Rolandfigur, die zur Entstehung des Bildes Mitte des 19. Jahrhunderts noch am Portal des Rathauses stand. Außerdem ist in der Bildmitte der Kirchturm der Katharinenkirche zu erahnen und am Bildrand das Paulikloster. "Wir blicken sozusagen auf die Skyline von Brandenburg", so Grothe bei der Übergabe des Bildes, als dessen Künstler der Heimatmaler F. Spieker vermutet wird. Er zählte in Brandenburg zu den ansässigen bildenden Künstlern, dessen Bilder typischerweise durch freiräumige Vordergründe bestachen und dann mit Fuhrwerken und Ereignissen aus dem täglichen Stadtleben belebt wurden.

Keine ganz alltägliche Situation zeigt das jüngste Gemälde der Schenkungen, das um 1900 entstand und die Dominsel zeigt. Es ist jedoch nicht der typische Blick eines Malers auf das Ensemble: Vom Grillendamm aus über das Wasser ist das weitläufige Gelände mit Domgebäude und Turm, der Ritterakademie und den Kurien zu erkennen. Außerdem ist die ehemalige Insellage wirklich noch erkennbar und ein Segelkahn belebt die ruhige Situation. "Ob diese Ansicht um 1900, in einer immer schneller werdenden Welt, in der sich die Industrialisierung anbahnte, noch der Realität entsprach, lässt uns der Künstler nicht wissen", so Anja Grothe zum Kontext des Bildes.

Alle drei Gemälde werden in den kommenden Wochen im Stadtmuseum im Freyhaus einen passenden Platz finden und dann für alle Brandenburger zu sehen sein.