René Wernitz

Rathenow (MOZ) Einen Fernseher erbeuteten Diebe aus einem Bungalow in einer Gartenanlage nahe dem Wolzensee in Rathenow. Der Besitzer musste den Diebstahl am Mittwochvormittag feststellen, nachdem er letztmals vor knapp zwei Wochen nach dem Rechten gesehen hatte. In der Mühlenstraße nutzten Täter zwischen dem 1. und 5. Februar die Abwesenheit eines Erdgeschoss-Mieters, um in dessen Wohnung zu gelangen. Die Tür wurde aufgebrochen.