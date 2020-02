MOZ

Neuruppin Polizisten kontrollierten am Donnerstag um 0.30 Uhr an einer Tankstelle auf der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin einen VW-Fahrer. Dabei bemerkten die Beamten die Kennzeichen, die seit Januar als gestohlen gemeldet waren. Sie stellten die Nummernschilder sicher.

Ein Drogenschnelltest wies nach, dass der 20-Jährige hinterm Steuer Amphetamine genommen hatte. Außerdem besaß er noch nicht einmal eine Fahrerlaubnis. Auf der Hand des 19-jährigen Beifahrers entdeckten die Polizisten ein aufgemaltes Hakenkreuz. Die Kripo ermittelt unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen den Beifahrer wurde ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.