Gramzow Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr auf der B 96 in Höhe Gramzow.

Ein 37-jähriger war mit seinem Mercedes in Richtung Fürstenberg unterwegs. Vor ihm fuhren ein 72-Jähriger in einem Dacia und eine 48-Jährige in einem BMW. An einer Baustelle mussten alle verkehrsbedingt anhalten. Der 37-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Der Dacia wurde dann auf den BMW geschoben. Schadenshöhe insgesamt: zirka 15 000 Euro. Die Bundesstraße wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Mercedes und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 72-jährige Beifahrerin im Dacia leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die BMW-Fahrerin wollte selbständig einen Arzt aufsuchen.