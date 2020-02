BRAWO

Kloster Lehnin Eine 58-jährige Frau soll am Dienstag, 4. Februar, gegen 15 Uhr auf dem Heimweg von einer unbekannten Person auf den Kopf geschlagen und dabei schwer verletzt worden sein.

Die Geschädigt meldete sich am Mittwoch bei der Polizei in Brandenburg und gab an, zur angebenden Zeit mit ihrem Fahrzeug auf der Straße Nahmitz Ausbau entlang gefahren zu sein, als ihr neben der Fahrbahn im Kurvenbereich zum Flachen Hahn ein abgestelltes Fahrzeug auffiel, aus dessen Motorhaube es qualmte. Daraufhin hielt sie kurz hinter dem augenscheinlichen Pannenfahrzeug an, um sich zu erkundigen, ob jemand Hilfe benötige.

Während die 58-Jährige zum Fahrzeug lief, schloss sie ihren eigenen Pkw ab. Kurz bevor sie das Pannenfahrzeug erreicht hatte, an dem sie keine Person wahrnehmen konnte, wurde ihr dann auf den Kopf geschlagen, sodass sie sofort das Bewusstsein verlor.

Wahrscheinlich nach einigen Minuten kam die Geschädigte wieder zu sich und fuhr nach Hause. Am folgenden Tag suchte sie einen Arzt auf, der Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich diagnostizierte.

Da sich die Frau an keine weiteren Details erinnern kann oder wahrgenommen hat als, dass das Pannenfahrzeug dunkel gewesen sein soll, wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Der Frau wurden keine persönlichen Dinge gestohlen, sodass die Polizei derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt und fragt: Wer konnte am Dienstagnachmittag zwischen 15:00 und 15:30 Uhr neben der Fahrbahn der Straße Am Flachen Hahn in Nahmitz oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer 0338 560 0 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann das das Hinweisformular des Bürgerportal unter: polbb.eu/hinweis genutzt werden.