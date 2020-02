MOZ

Neuruppin Bereits zum elften Mal präsentieren Aequinox, die Musiktage zur Tag- und Nachtgleiche, vom 20. bis 22. März in Neuruppin ein spannendes Programm. Im Eröffnungskonzert am Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr erklingt mit Dietrich Buxtehudes "Membra Jesu Nostri" eine der berühmtesten Passionsmusiken des 17. Jahrhunderts. Gesungen wird sie vom erweiterten Vokalensemble Amarcord in der Neuruppiner Klosterkirche, begleitet von der Lautten Compagney Berlin. Am späten Freitagabend, um 22 Uhr, weitet dann das Programm "Klang-Zeit-Reisen" den Horizont in der Siechenhauskapelle – mit der ungewöhnlichen Kombination von Barockvioline und Marimbaphon.

Mit Joseph Haydns Opera buffa "Der Apotheker" gastiert am Samstag- und Sonntagvormittag, jeweils um 11 Uhr, erstmals eine szenische Opernproduktion, für die der Kornspeicher in Neumühle zum perfekten Aufführungsort wird. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr lädt der Staats- und Domchor Berlin zu einem geistlichen Vokalkonzert in die Kirche Rheinsberg. Im Mittelpunkt steht dabei die Matthäuspassion von Heinrich Schütz. Der Samstagabend wartet mit einer Premiere auf: "50 Shades of Purcell" heißt das Programm, das von Shootingstar Asya Fateyeva und ihrem singenden Saxofon getragen wird.

Und zum Abschluss der Aequinox-Musiktage verbindet sich am Sonntag im Hangar 312 in Neuruppin ab 16 Uhr im Programm "timeless" italienische Musik des Frühbarock mit der Minimal Music von Philip Glass.

Eintrittskarten sind erhältlich telefonisch unter 03391 398844 oder online unter www.reservix.de.