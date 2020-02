Odin Tietsche

Zühlsdorf/Oranienburg (MOZ) Im Fall des verstorbenen Rolf B. aus Zühlsdorf geht die Polizei von einem "natürlichen Tod" aus. Dies bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage.

"Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder eine Einwirkung Dritter", so Röhrs. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werde daher auch keine Obduktion veranlasst. "Wir haben jedoch auch keine Hinweise auf eine mögliche Selbsttötung des Verstobenen. Deswegen gehen wir, Stand jetzt, von einem natürlichen Tod aus."

Der 74-jährige Arzt, der am Sonntag von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt war, wurde am Mittwoch von einem Förster in einem Waldstück zwischen Zühlsdorf und Summt leblos aufgefunden. Zuvor hatten mehr als 80 Freiwillige, Beamte, Feuerwehrleute, Lokalpolitiker sowie ehemalige Patienten, Bekannte und Freunde nach dem vermissten Mediziner, der bis zum Sommer 2018 viele Jahre lang in Oranienburg eine eigene Praxis in der Berliner Straße führte, gesucht. "Bei den vielen freiwilligen Helfern, die sich an der Suche beteiligt haben, möchten wir uns in aller Form bedanken", hebt Dörte Röhrs im Namen der Polizei noch einmal hervor.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Oranienburger Generalanzeigers drücken indes allen Hinterbliebenen ihr tiefstes Mitgefühl in dieser schweren Stunde aus.