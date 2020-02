Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Größtenteils entsetzt sind Politiker im Ruppiner Land von der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Dort war am Mittwoch Thomas Kemmerich (FDP) mit den Stimmen seiner Fraktion sowie jenen von AfD und CDU zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Einen Tag später trat er zurück, CDU sowie FDP distanzierten sich von der Wahl, die nur mit Hilfe der AfD gewonnen wurde. Der Neuruppiner Landtagsabgeordnete und Ronny Kretschmer kritisierte am Donnerstag den CDU-Kreisvorsitzenden und Chef der Landtagsfraktion Dr. Jan Redmann. Der hatte direkt nach der Wahl Thomas Kemmerich via Twitter gratuliert. Einen Tag später kritisierte er die Thüringer CDU und schrieb: "Da es Thomas Kemmerich nicht gelingt, den Auftrag zur Regierungsbildung umzusetzen, darf er nicht am Amt des Ministerpräsidenten kleben." Kretschmer ist irritiert über diesen Meinungswechsel binnen 24 Stunden. "Wie mir scheint, hat Herr Dr. Redmann seinen Wertekompass verloren und er schlingert durch das politische Tagesgeschäft. Wer 75 Jahre nach Ende des deutschen Faschismus die Wahl eines thüringischen Ministerpräsidenten durch Faschisten begrüßt, hat aus der Geschichte nichts gelernt", so Kretschmer. Es lasse tief blicken, dass es der CDU OPR "scheinbar egal ist, mit wem man nach der Macht greift." Für Kretschmer sei nun klar, dass er sich auf CDU und FDP nicht verlassen könne.