Holger Rudolph

Neuruppin Lisa Riedel gehört über ihren Tod hinaus ebenso zu Neuruppin wie das Museum, welches die Historikerin 28 Jahre lang leitete. Am Mittwochnachmittag nutzten 40 Ruppiner, darunter viele Weggefährten und Freunde, die Möglichkeit, sich noch einmal an die am 29. Dezember im Alter von 94 Jahren verstorbene Historikerin zu erinnern. Weil ihre frühere Wirkungsstätte, das einstige Heimatmuseum, sich gerade nach dem Fontanejahr in einer Umbauphase befindet, fand das Gedenken in der Stadtbibliothek statt.

Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) lobte die am 31. März 1925 im sächsischen Hohenstein-Ernstthal geborene Riedel: "Als Widderfrau war sie eine echte Kämpfernatur, zu deren herausragenden Fähigkeiten Kompetenz und geballte Kraft gehörten." Mit ihren vielfältigen belebenden Ideen sei sie, die als Single lebte, "quasi mit dem Museum verheiratet" gewesen. Im In- und Ausland habe sie mit den hochqualitativen Ausstellungen im Heimatmuseum und Veröffentlichungen zur Regionalgeschichte dafür gesorgt, dass das Ruppiner Land an Bekanntheit gewann.

So sei es nur folgerichtig gewesen, dass sie 1999 den Fontane-Förderpreis für Kunst und Kultur erhielt und 2004 zur Ehrenbürgerin Neuruppins ernannt wurde. Die nun verstorbene Ehrenbürgerin verdiene auch nach ihrem Tod die ihr durch ihre großen Verdienste zustehende dauerhafte Anerkennung durch die Stadt. Er werde sich dafür einsetzen, dass die Ehrenordnung der Kommune entsprechend erweitert wird, um allen bisherigen und künftigen Ehrenbürgern gerecht zu werden, so Golde.

Im Ruhestand weitergearbeitet

Stadtverordnetenvorsteher Gerd Klier (Linke) erinnerte daran, dass Riedel es war, "die das Heimatmuseum seit 1958 in beachtlicher Schnelligkeit zu einer sehr guten überregionalen Adresse werden ließ". Auch als sie schon im Ruhestand war, habe sie weiter wissenschaftlich gearbeitet und sei noch bis 2002 im Sanierungsbeirat der Stadt als fachkompetentes Mitglied gefragt gewesen. Klier schloss: "Über Deinen Tod hinaus gebührt Dir und Deinem Vermächtnis für ein friedliches Miteinander für alle Zeiten ein Ehrenplatz in Neuruppin."

Der in Karwe lebende Verleger und Historiker Günter Rieger hat Riedel über viele Jahre hinweg als sehr guter Freund begleitet. Er zeigte und kommentierte 60 Lichtbilder aus ihrem bewegten Leben. Lisa Riedel als sehr gut aussehende junge Frau im Badeanzug. Ja, sie hätte auch Modelqualitäten gehabt, habe sich aber für die Geschichte entschieden. Die deutlich ältere Lisa Riedel bei einem Ausflug. Sie fütterte Katzen, die ihr über den Weg liefen. Sie sei stets sehr tierlieb gewesen, sagte Rieger. Ein anderes Bild zeigt die betagte Riedel vor den typischen Siedlungshäusern in Gildenhall. Gerade noch rechtzeitig, bevor ihre Alterserkrankung begann, die sie mental deutlich einschränkte, habe er mit ihr über die Geschichte der Handwerkersiedlung sprechen können, die Rieger dann in einem Buch aufschrieb und bebilderte.

Der Verleger zeigte sich sicher, dass die Arbeit der Historikerin Riedel künftig in der dann überarbeiteten Dauerausstellung im Museum Neuruppin gewürdigt wird.

Nachlass geht ans Museum

Sie habe ihren gesamten Nachlass dem Museum Neuruppin vermacht, bis auf ein paar Exponate, die nach Hohenstein-Ernstthal ins dortige Museum gehen, erklärte Rieger. Zu erinnern sei auch an eine Archäologin, "die vielfach selbst beim Buddeln mit draußen war". Beispielhaft zeigte er ein Foto vom Start zu einer Exkursion in den 1960er-Jahren, wobei Riedel hinter einem jungen Archäologen auf dem Rücksitz eines Motorrads Platz nimmt. In den vielen Gesprächen mit ihr hat Rieger auch erfahren, dass Riedel "sich beim DDR-Staat oft durch ihre vielen Westkontakte nicht beliebt machte". Die SED-Kreisleitung habe sie sehr genau beobachtet.

Der Lehrer im Ruhestand und Heimatgeschichtler Siegfried Schwanz hat noch Erinnerungen an die Zeit vor Riedels Wirken in Neuruppin. In dem damals als Heimatmuseum genutzten Tempelgarten-Gebäude habe es lediglich eine kleine Sammlung von Exponaten gegeben. Erst Riedel sei es gewesen, "die daraus eine deutlich größere wissenschaftliche Sammlung erarbeitet hat, die dann in das heutige Museum einzog". Zusammen mit der damaligen Stadtverwaltung sei es der Historikerin zudem gelungen, dass nach dem Auszug des Deutschen Roten Kreuzes aus einem Teil des Gebäudes schließlich das gesamte Haus genutzt werden konnte.

Auch Uta Land war früher Lehrerin. Außerdem hat sie einige Bücher zur Geschichte der Stadt Neuruppin, zu mehreren Kirchen und zum Ruppiner Land geschrieben. Die Rührung war ihr anzusehen, als sie zu schildern begann: "Lisa hat es geschafft, dass ich mich 1968, als ich nach Neuruppin kam, für die Geschichte der Region zu interessieren begann. Erst durch sie bin ich zur Heimatforscherin geworden. Ich bin ihr dafür sehr dankbar." Sicher verpackt in kleine Klarsicht-Plastiktütchen, reichte sie mehrere Holzfigürchen herum. Ein Geschenk von Lisa. Deren Vater hatte sie einst geschnitzt.