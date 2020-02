Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Abend des 28. Januar versuchte ein Unbekannter einer 27-jährigen Fürstenwalderin die Handtasche in der Franz-Mehring-Straße zu entreißen. Da die junge Frau jedoch die Tasche festhielt, ließ der Mann von ihr ab. Die Frau verletzte sich hierbei leicht und erlitt einen Schock.

Einen Tag später, am 29. Januar war am Abend eine 70-jährige Frau mit ihrer Begleiterin von der Berliner Straße in Richtung Halbe Stadt unterwegs, als ein Mann der Rentnerin ihren Beutel entriss – samt Portemonnaie und Handy. Das Portemonnaie wurde später von Polizisten entdeckt, das Bargeld war weg.

Und in der Karl-Marx-Straße wurde am Samstag gegen 15 Uhr einer 75-jährigen Frankfurterin die Handtasche mit Geldbörse und persönlichen Dokumenten sowie ein Einkaufbeutel entrissen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Stadtbrücke und entkam, so die Pressestelle der Polizei.

In allen drei Fällen wird zurzeit ermittelt. Wichtig zur Aufklärung sei, so Polizeikommissar Till-Justus Hille, eine detaillierte Beschreibung des Täters, seiner Bekleidung (Mütze, Brille, Schuhe, andere Auffälligkeiten) und mitgeführter Gegenstände (Rucksäcke, Taschen, etc.). Ebenso ist die Richtung des Fluchtwegs wichtig, um die Fahndung nach dem flüchtigen Räuber gut koordinieren oder bei den sich anschließenden Ermittlungen genauer und schneller auf Handlungsmuster, Tatortbereiche oder Täterkreise schließen zu können.

Zur Prävention gegen Raub rät die Polizei möglichst auf Handtaschen zu verzichten und dafür Brustbeutel oder Gürteltaschen zu nehmen. Geld, Schlüssel und Papiere nicht in der Handtasche, sondern auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper zu tragen. Es solle nicht um die Tasche gekämpft werden, wenn der Räuber sie entreißen will, denn dadurch könne das Opfer durch Stürze, Gewaltanwendung oder Mitschleifen verletzt werden. Dazu sollen dunkle Gassen gemieden und Geld nach dem Abheben nicht öffentlich gezählt werden.