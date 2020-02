BRAWO

Raben Mit der Naturwacht und dem Förster begeben sich die Teilnehmer der Wildspurensuche am Sonnabend, 15. Februar, ins Revier, um den Wildtieren im Naturpark auf die Spur zu kommen. Welche Tierarten gibt es im Naturpark und welche davon stehen unter Schutz? Wie sind die Lebensbedingungen? Wovon ernährt sich das Wild? Im Anschluss an die Pirsch durch Wald und Feld können sich die Teilnehmer bei einem kleinen Picknick am Feuer wärmen, stärken und sich vielleicht noch etwas über das Erlebte austauschen. Warme Kleidung ist selbst mitzubringen. Treffpunkt ist das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben, los geht es um 13.00 Uhr. Das Veranstaltungsende ist gegen 18.00 Uhr geplant, Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro. Anmeldungen: Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben; Tel. 033848/60004, E-Mail: info@flaeming.net