Oranienburg (MOZ) Grau, kalt, bewölkt: Ein gutes Wetter für die 24 Kilogramm jungen Glasaale, die am Donnerstag in den Lehnitzsee entlassen werden. Scheint nämlich die Sonne, stehen die Barsche am Ufer und lauern auf Beute. Jetzt haben die 80 000 Appetithäppchen eine etwas größere Überlebenschance. Gleich nachdem die nur 0,3 Gramm schweren Winzlinge ausgesetzt wurden, wimmeln sie los, um sich in Ritzen und zwischen Steinen zu verstecken. Die wenigsten von ihnen landen später einmal in heimischen Räucherkammern. "Nur zwei Prozent werden es wohl schaffen", schätzt Olaf Wusterbarth, Vorsitzender des Kreisanglerverbands Oberhavel.

In Asien eine Delikatesse

Die glibberigen Dinger, die wie Glasnudeln mit Augen aussehen, haben, wenn sie in Oranienburg ankommen, schon eine lange Reise hinter sich. Der europäische Aal pflanzt sich in der Sargassosee vor Mittelamerika fort. Von dort aus, machen sie sich auf den Weg nach Mitteleuropa. Doch bis in die Brandenburger Reviere schaffen sie es nicht mehr. Zu viele Hindernisse halten die wandernden Aale auf: Staustufen, tödliche Wasserkraftanlagen und Querverbauungen der Flüsse sind für die Minis unüberwindbar. Also muss der Mensch, der die natürlichen Wege unpassierbar macht, dafür sorgen, dass der Aalbestand nicht vollkommen verschwindet. Jetzt kommen sie über den Landweg hierher. Die Glasaale für Oberhavel wurden vor der französischen Atlantikküste gefangen – en masse. Allein gut 1,1 Millionen für Brandenburger Gewässer. In weiße Styroporkisten luftdicht verpackt, hat André Stöwe vom Kreisanglerverband die quicklebendige Ware am Donnerstagmorgen um 5 Uhr aus Saarmund mit dem Auto abgeholt. Dort ist die Sammelstelle für alle Kreisverbände des Landes, die den Aalbestand im Auge haben.

Das Kilo Glasaal kostet um die 350 Euro. Das macht sie auch für den illegalen Handel interessant, denn in Asien gelten Glasaale als Delikatesse. In Brandenburg teilen sich Land, EU und die Angler die Kosten.

In fünf Jahren geht es zurück

Oberhavels Angler sind überzeugt, dass sich der Aufwand lohnt. Fast zärtlich gehen sie am Donnerstag mit den Babyaalen, die immerhin auch schon zwei bis drei Jahre alt sind, um. Zunächst müssen die Temperaturen von der Transportbox und dem Seewasser angeglichen werden. Aus dem See wird etwas Wasser geschöpft und in die Boxen geschüttet. Nach knapp 15 Minuten, heißt es dann, Abschied nehmen. Jedes einzelne Exemplar wird ausgekippt. Rasch tauchen sie ab.

Es dauert etwa fünf Jahre, bis Aale ihre Laichreife erreicht haben, dann geht es für sie zurück Richtung Meer. Doch die Zahl ihrer Fressfeinde ist groß und sie steigt. Neben dem heimischen Barsch hat sich in den vergangenen drei Jahren ein fremder Fisch in den märkischen Gewässern breitgemacht – die Grundel. Der schmeckt zwar gut, aber André Stöwe und seine Anglerfreunde mögen den Fisch nicht. "Der breitet sich extrem aus und verdrängt heimische Fischsorten. Wahrscheinlich wurde er durch das Ballastwasser größerer Schiffe aus dem Schwarzen Meer eingeschleppt." Die Schwarzmundgrundel ist eine invasive Art, die sich ausbreitet und die heimischen Ökosysteme gefährdet. Sie ist ein Raubfisch und sehr hungrig, außerdem "laicht sie sechsmal im Jahr", sagt Stöwe. Er hat für den Verband eigens einen Infoflyer drucken lassen. In der Geschäftsstelle des Anglerverbands in Oranienburg hält Stöwe ein paar Grundeln als lebendiges Anschauungsobjekt in einem Aquarium. "Sie werden bis zu 25 Zentimeter lang", sagt Stöwe. "Sie stehen auf der schwarzen Liste." Das heißt, Grundeln haben keine Schonzeit und jeder Angler ist aufgefordert und verpflichtet, sie aus den Wasser zu holen, um den heimischen Bestand zu schützen. "Denn Hecht, Zander und die anderen Raubfische haben noch nicht gelernt, dass die Grundel ins Beuteschema passt."