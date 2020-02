Kahlschlag in der Botanik: Um die Sicherheit zu gewährleisten, darf es über Gasleitungen in der Erde nicht übermäßig wachsen. Bei einer Havarie müssen die Röhren schnell zugängig sein. Da würden Büsche und Bäume stören. © Foto: Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Johann Walther aus Birkenwerder war entsetzt, als er kürzlich an der Briese spazieren ging und eine große gerodete Fläche entdeckte. Der Aufwuchs wurde beseitigt, weil die darunter liegenden Gasleitungen, die den Norden Berlins und Nordwest-Brandenburg versorgen, aus Sicherheitsgründen frei von Bäumen und Büschen sein muss.

Doch ein kleines Teilstück des gerodeten Areals südlich der kleinen Briese-Brücke hinter der Waldschule hat eine besondere Geschichte. "Dort pflanzten 1988 unter körperlichen Mühen Schülerinnen und Schüler der damaligen Körperbehindertenschule Birkenwerder Kartoffelrosen an. Das Areal war mit einem Zaun umgeben", erinnert sich Walther, der sich seit mehr als 30 Jahren an dem kleinen Stück Natur, das die Kinder geschaffen hatten, erfreut.

Nachdem die Schreddermaschinen vergangene Woche ganze Arbeit geleistet haben, sind dort jetzt nur noch Mulch und die Reste des Zaun zu finden. Verschwunden ist inzwischen eine kleine Tafel, auf der an die Aktion aus dem Jahr 1988 erinnert wird. "Ich empfinde das als gröbste Missachtung der Arbeit anderer Menschen. Die Firma sollte sehr zeitnah zur Wiedergutmachung verpflichtet werden", fordert Walther, der auch nach Tagen noch fassungslos über die Zerstörung ist.

Beauftragt hat die Arbeiten die Firma "Ontras", ein Fernleitungsnetzbetreiber für Erdgas mit Sitz in Leipzig. Nach Angaben von Sprecher Dr. Ralf Borschinsky waren die Rodungen über der Gasleitung zwingend notwendig und gesetzlich vorgegeben, um weiterhin einen sicheren Leitungsbetrieb und jederzeit den Zugang zur Leitung zu gewährleisten. Die Arbeiten seien von den Forstbehörden und der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt worden. "Leider wussten wir nichts von den Anpflanzungen der Kinder", räumte der Sprecher ein. Erst durch das Schild seien die Arbeiter darauf aufmerksam geworden. Jetzt soll der Schaden behoben werden. "Ontras" will an einer anderen Stelle als Ausgleich ein vergleichbares Biotop wieder aufbauen. "Das Schild haben wir aufbewahrt und werden es dann wieder aufstellen", kündigte Dr. Borschinsky an. Ein erster Kontakt wurde bereits mit der Gemeinde Birkenwerder aufgenommen.

Sollte die Ankündigung in die Tat umgesetzt werden, wird eine Forderung unseres Lesers Johann Walther zum Teil erfüllt. "Ich hoffe, dass der Verursacher der Zerstörung schnellstmöglich den Schaden behebt."