Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Einen Bürgeretat im klassischen Sinne hat Birkenwerder nicht. Die Gemeinde geht einen anderen Weg. Sie bittet die Einwohner seit vier Jahren, konkrete Vorschläge für den Haushalt der Kommune zu machen. Dazu wurde ein Formblatt entwickelt. Es findet sich auf der Homepage der Gemeinde. Natürlich können die Anregungen auch formlos per Mail oder per Post eingereicht werden.

Vorschläge dürfen bis zum 3. April gemacht werden. Dann beginnt die Arbeit mit dem Etat für das Jahr 2021. "Alle Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt und bewertet. Beim Entwurf des Haushaltsplanes werden diese Vorschläge eingearbeitet. In den Beratungen der Ausschüsse wird über die Umsetzung diskutiert", kündigt Kämmerin Marei Graichen an. "Die Vorschläge können für alle Bereiche erfolgen und haben auch kein Budget. Sie werden parallel zu den Vorschlägen der Verwaltung und den Anträgen der Fraktionen in den Haushaltsdiskussionen behandelt und entschieden.

Miet-Lastfahrrad wird geprüft

Für das laufende Haushaltsjahr wurden allerdings nur zwei Vorschläge an die Verwaltung herangetragen, die sich in diesem Jahr allerdings nicht im Etat wiederfinden. Beide würden allerdings auf ihre Umsetzbarkeit geprüft und dann gegebenenfalls wieder aufgenommen, teilte die Kämmerin mit. Eine Idee war, ein Miet-Lastenfahrrad anzuschaffen. Zudem hatte der Einreicher vorgeschlagen, den Kauf von privaten Lastenräder zu bezuschussen. Die Verwaltung hält die Idee "prinzipiell für empfehlenswert", sieht aber noch Klärungsbedarf bei Versicherungsfragen und Mietbedingungen. Allerdings sei der Aufwand für die Organisation zu hoch. Überlegt wird, zum Birkenfest Probefahrten anzubieten.