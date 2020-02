Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Das dritte Strafverfahren wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Müllroser Amtsdirektor Mat­thias Vogel ist seit Donnerstag offiziell abgeschlossen.

Bis Mittwochabend hatten die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft Zeit, gegen das am 29. Januar ergangene Urteil des Amtsgerichts Frankfurt Berufung einzulegen oder eine Revision des Urteils zu beantragen. Die Verteidigung hatte bereits während der Verhandlung erklärt, keine Rechtsmittel einlegen zu wollen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte nach der Urteilsverkündung auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, noch prüfen zu wollen, ob sie Rechtsmittel einlegen werde oder nicht.

Am Mittwochnachmittag informierte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage, sie werde keine Rechtsmittel einlegen. Damit ist das Urteil vom 29. Januar jetzt rechtskräftig. Das Amtsgericht hatte Matthias Vogel wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen je 100 Euro, die der Verurteilte in monatlichen Raten von je 1000 Euro abzuzahlen hat, verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte mit Blick auf die Vorstrafen des 43-Jährigen beantragt, Freiheitsstrafen von zweimal einem Monat und einmal zwei Monaten zu verhängen, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Wie berichtet, war Matthias Vogel zuvor zweimal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden.