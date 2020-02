Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Oberhavel hat 2019 insgesamt 238 neue Asylbewerber aufgenommen. Das Jahresaufnahmesoll lag bei 220, informiert Sozialdezernent Matthias Kahl. Das Aufnahmesoll für das Jahr 2020 liegt derzeit bei 308 Personen und ist eine Prognose. Das Land Brandenburg erwartet in diesem Jahr insgesamt 3 942 Asylbewerber. "Ob diese Prognose zuverlässig ist, lässt sich derzeit kaum einschätzen", so Kahl. "Es spricht aber vieles dafür, dass bei stabiler weltpolitischer Lage die Zahl der 2020 tatsächlich ankommenden Personen kleiner sein wird."

Wohnungen sind knapp

Mit der neuen Planungszahl will die Verwaltung ihr aktuelles Asylkonzept fortschreiben und sich von Standorten und aus Unterbringungsmöglichkeiten zurückzuziehen. So ist geplant, den zum 30. September auslaufenden Mietvertrag für die Gemeinschaftsunterkunft in Kremmen aufzulösen. Der Mietvertrag für den Wohnverbund in Oranienburg, Bernauer Straße, läuft zum 30. Juni aus. Diese Unterkunft ist jedoch bereits leer gezogen.

"Die Zuweisungszahlen bewegen sich nach unten. Darauf müssen wir reagieren", sagt Matthias Kahl. Etwa 270 anerkannte Flüchtlinge leben noch in Heimen, obwohl sie eigentlich keine Berechtigung mehr dazu haben. Doch da geeigneter Wohnraum in Oberhavel fehlt, können sie noch bleiben. "Diese Menschen müssen dringend mit Wohnraum versorgt werden", sagt Kahl. Die kreiseigene Oberhavel Holding hat in Lehnitz gerade zwei weitere ehemalige Soldatenblöcke saniert. 70 neue Wohnungen entstanden. Ein Drittel (rund 23) der Mietwohnungen bietet der Kreis Einkommensschwachen wie Hartz-IV-Beziehern und Geflüchteten an.