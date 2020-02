Silvia Passow

Falkensee Bereits vor Jahren empfanden die Anwohner der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße den Verkehr als zu viel und auch zu schnell. Beide Wahrnehmungen wurden durch Messungen in der Straße bestätigt. Oftmals reicht es scheinbar nicht, einfach nur Strecke zu sparen, sondern das auch unter Missachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Dieses Phänomen betrifft nicht nur die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, betroffen sind auch zwei weitere Straßen im Quartier, die Mosel- und Innstraße. Auch andere Straßen in Falkensee werden gern in dieser Absicht genutzt, die Anwohner der Veltener Straße können dies bestätigen.

Die Friedrich-Ludwig-Jahn Straße wurde für den Durchgangsverkehr baulich gesperrt. Der Verkehr wird deshalb nicht weniger, er verteilt sich nur anders und besonders an einem Teilstück der Moselstraße haben die Anwohner nun das Nachsehen.

Rainer Mustermann wusste gar nicht so recht, was hier plötzlich nicht stimmte. So ein Verkehrsaufkommen vor seiner Tür hatte er noch nie erlebt. Er brauchte deutlich länger, um mit seinem PKW aus der Grundstückszufahrt auf die Straße zu gelangen. Es fuhren sehr viel mehr Autos als sonst durch die Moselstraße. Nachbarn erzählten ihm schließlich von der Sperrung der Parallelstraße. Aus Mustermanns Sicht ist diese Sperrung rechtswidrig.

Mustermann heißt im wirklichen Leben nicht Mustermann, er möchte nur nicht mit Klarnamen in den Medien erscheinen, denn das Verhältnis zu den Nachbarn in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sei angespannt, seit Mustermann recherchiert und fragt, wie denn so etwas sein könne. Wie man eine Straße, die zumindest anteilig auch mit öffentlichen Geldern gebaut wurde, einfach mal vom Verkehr entkoppeln könne. Wieso fahren jetzt die Anwohner der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vor seiner Tür durch die Moselstraße, fragt er sich.

Eine Verkehrszählung von 2012 in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße kam auf rund 1.500 Fahrzeuge pro Tag. Die Anwohner klagten und es kam in der Folge zu einem Vergleich. Zunächst sollte das Durchfahrt-verboten-Schild für Ruhe sorgen, später bauliche Maßnahmen folgen. Alles mit dem Ziel, den Durchgangsverkehr zu unterbinden. Die baulichen Maßnahmen wurden im Dezember umgesetzt. Bis dahin hatten die Schilder den Verkehr heraushalten sollen.

Die Zählungen von 2013 bis 2019 belegen, dass sich der Verkehr zwischen 771 (2019) und 880 Fahrzeugen (2015) bewegte, hatte sich also in etwa halbiert. In der Moselstraße zählte man im Januar 2013 noch 189 Fahrzeuge am Tag, im Dezember des selben Jahres, nachdem das Schild eine Straßenecke weiter aufgestellt worden war, bereits 308 Fahrzeugbewegungen, ein deutlicher Zuwachs. Die letzten Zählungen stammen vom August 2019. Hier wurden 771 Fahrzeuge in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gezählt, 338 in der Moselstraße. Für die Innstraße gibt es seit 2013 gar keine Zahlen mehr, obwohl auch diese Straße gern genutzt wird.

In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gibt es jetzt keinen Durchgangsverkehr mehr, allerdings kommen auch die Anlieger nicht mehr gradlinig zum Ziel. Die Sperrung trage seltsame Früchte, wie Mustermann beobachten konnte. Kurz nach der Neuregelung fuhr so manch Verkehrsteilnehmer vom Havelländer Weg kommend in die gesperrte Straße. Auf Höhe der Kreuzung Finowstraße wurde dann klar, hier geht es wirklich nicht weiter. Also rechts abbiegen in die Finowstraße, nächste links in die Moselstraße. Auf der Moselstraße dann als Durchfahrer weiter geradeaus oder später wieder links abbiegen, um auf die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zurückzukommen. Mustermann sagt, die Moselstraße sei nun besonders zwischen Finowstraße und Saalestraße viel stärker befahren als früher.

Inzwischen sparen sich viele Autofahrer das Herumkurven und fahren gleich in die Moselstraße. So auch manche Anwohner der Friedrich-Ludwig-Jahn Straße, wenn sie vom Havelländer Weg kommen und am anderen Ende der Straße wohnen, in Richtung Tankstelle, erzählt Mustermann weiter. Das ist nun nicht grundsätzlich verboten, nur wenn jemand den Verkehr aus der eigenen Straße tatsächlich aussperren konnte, weil die Anliegerstraße nicht zur Durchgangsstraße werden sollte, dann wirke dieses Verhalten durchaus befremdlich.

Die Sperrung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße löse das Problem nicht, sie verlagere es nur. Eine Lösung, sagt Mustermann, sehe anders aus. Er hat einige Ideen, um das gesamte Quartier zu beruhigen, von Verkehrszeichen bis hin zum Ausbau der Allerstraße oder des Heideweges. Ziel der Stadt sollte es sein, den Verkehr möglichst störungsfrei auf den Hauptstraßen fließen zu lassen, damit die "Abkürzung" durch Anliegerstraßen uninteressant werde, so Mustermann. Er hat bereits mit Bürgermeister Heiko Müller (SPD) über die Situation gesprochen. "Der Bürgermeister hält den gegenwärtigen Zustand auch für keine gute Lösung", sagt Mustermann.

So äußerte sich der Verwaltungschef auch, als Mustermann das Problem und seine Lösungsansätze im Bauausschuss vorstellte. Momentan sammelt Mustermann Unterschriften und er wartet mit Spannung auf die nächste Verkehrszählung. Eine solche Zählung sollte dann auch in der Innstraße stattfinden, sonst fehlt ein Stück des Bildes. Die Sperrung der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gilt zunächst für ein Jahr, begleitende Maßnahmen, wie die Verkehrszählung, gehören zu den Auflagen.