Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ein runder Kubikmeter Restmüll ist dieser Tage, besser gesagt, Nächte, direkt an der Infotafel der Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost abgeladen worden.

Der Urheber hat sich damit als gewissenloser Umweltsünder entlarvt und zusätzlich einen bösartigen Charakter offenbart. Denn dass sich die Bürgerinitiative nicht nur in Worten, sondern auch in Taten für eine intakte Umwelt an dieser Stelle und dem ebenfalls geplanten Baugebiet Am Wäldchen Süd einsetzt, ist weithin bekannt. Dass es Leute gibt, die so niederträchtig dies missachten, ist bedenklich.