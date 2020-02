Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage, die bereits vom 8. November bis 5. Dezember 2018 per computergestützten Telefoninterviews vorgenommen worden war, sind in das "Kommunale Konzept für Sicherheit und Ordnung der Stadt Eberswalde" eingeflossen, das die Volksvertreter ohne vorherige größere Debatte im November 2019 zur Kenntnis genommen hatte.

Wunsch nach Polizeipräsenz

Die Umfrage offenbart, dass die Mehrheit der um ihre Einschätzung gebetenen Eberswalder vor allem im Straßenverkehr Konfliktstoff sieht. 26 Prozent der Befragten stören sich an der Verkehrsführung, 17 Prozent kritisieren den Straßenbau und die Situation auf den Straßen, zehn Prozent die Baustellen. Nur sechs Prozent empfinden die Sicherheit im öffentlichen Raum und die Kriminalität als die größten Probleme für die Stadt, drei Prozent beklagen die zu geringe Polizeipräsenz, ein Prozent stört es am stärksten, Angst im Dunkeln haben zu müssen.

Die Mitarbeiter des Meinungsforschungsinstitutes haben die von ihnen erhobenen Stichproben auf die Gesamtheit aller Einwohner ab 18 Jahre übertragen. Sie kommen zu dem Schluss, dass sich 62 Prozent der Eberswalder im öffentlichen Raum sicher und 17 Prozent sogar sehr sicher fühlen. 18 Prozent fühlen sich weniger, zwei Prozent gar nicht sicher. Das sind geringfügig schlechtere Werte als im Bundesdurchschnitt und in den neuen Bundesländern.

Bloß zehn Prozent der Befragten geben an, sich in Eberswalde heute sicherer zu fühlen als noch vor ein paar Jahren. Eine Mehrheit von 52 Prozent fühlt sich hingegen heute weniger sicher als früher. Das gilt im besonderen Maße für Befragte, die bereits seit ihrer Geburt in Eberswalde leben. Damit gehen die Einwohner der Barnimer Kreisstadt etwas häufiger als im bundesdeutschen und ostdeutschen Durchschnitt davon aus, dass sich die Sicherheitslage in ihrem Ort verschlechtert hat.

Diejenigen, die der Ansicht sind, dass in Eberswalde mehr für das Sicherheitsgefühl der Einwohner getan werden müsste, nennen an allererster Stelle eine höhere Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit (49 Prozent) beziehungsweise allgemein mehr Polizei (26 Prozent). Daneben werden in diesem Zusammenhang auch mehr Kontrollen (sechs Prozent) und ein konsequenteres Durchgreifen der Ordnungskräfte (elf Prozent) gefordert.

Eine Überwachung des öffentlichen Raums durch Videokameras halten in Eberswalde 86 Prozent der Befragten für richtig. Die Zustimmungsquote ist nahezu mit der in der gesamten Bundesrepublik (87 Prozent) identisch und liegt geringfügig unter der in Ostdeutschland (91 Prozent). Frauen ist die Videoüberwachung wichtiger als Männern, Älteren wichtiger als Jüngeren. Bei den befragten Anhängern der AfD sprechen sich 96 Prozent dafür aus, bei der CDU 95 Prozent, bei den Grünen 89 Prozent, bei der SPD 79 Prozent und bei den Linken 77 Prozent.

Nur 13 Prozent der Befragten finden, dass die Überwachung des öffentlichen Raums durch Videokameras zu stark in die Privatsphäre des Einzelnen eingreift.

Höflichkeit und Respekt

Bloß jeder fünfte Eberswalder hat den Eindruck, dass es in der Barnimer Kreisstadt alles in allem genügend Polizisten und Ordnungskräfte gibt. Die große Mehrheit (71 Prozent) empfindet deren Zahl hingegen als zu gering.

Was kann jeder Einwohner tun, um den eigenen Wohnort sicherer zu machen? 22 Prozent der befragten Eberswalder sprechen sich für mehr Höflichkeit im Umgang und ein respektvolles Miteinander aus. Deutschlandweit halten dies nur acht Prozent für zielführend. 20 Prozent sprechen sich dafür aus, Zivilcourage zu zeigen und bei Straftaten nicht wegzusehen. Deutschlandweit halten dies 15 Prozent für vielversprechend. Und 16 Prozent der befragten Eberswalder (deutschlandweit 21 Prozent) setzen darauf, generell aufmerksam zu sein und die Augen offen zu halten.

Für Bürgerwehren votieren in Eberswalde und in der Bundesrepublik ein Prozent der Befragten.