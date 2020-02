Doris Steinkraus

Gusow-Platkow Mit diesem Gegenwind hatten die Gemeindevertreter von Gusow-Platkow nicht gerechnet. Auf ihrer jüngsten Sitzung stimmten sie über mehrere Beschlussvorlagen ab, die den geplanten Solarpark "Blanke Heide", ein Areal auf dem ehemaligen Armee-Schießplatz im Wald zwischen Platkow und Gusow, betrafen. Das Vorhaben war vom Investor im vergangenen Jahr im Gemeinderat bereits vorgestellt worden. Die Abgeordneten befürworteten das Vorhaben grundsätzlich. Es gab danach Gespräche und Verhandlungen. Mit Beschlüssen zur Änderung des Flächennutzungsplanes und der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sollte nun grünes Licht gegeben werden.

Als Gast nahm Antje Kierstein aus Alt Rosenthal an der Beratung teil. Sie hatte dem Bürgermeister Frank Kraft zuvor Listen mit knapp 100 Unterschriften übergeben. Die Unterzeichner – allerdings allesamt keine Einwohner der Doppelgemeinde – lehnen das Vorhaben ab. Es handle sich um ein besonderes Wald-Ökosystem, so die Unterzeichner. Das sei entstanden, da der gesamte Bereich über Jahrzehnte militärische Liegenschaft war und sich vieles – ungestört von jeglicher Bewirtschaftung – entfalten konnte. So habe sich eine große Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Mit der Schaffung einer Industrieanlage würde dies zerstört.

Vizebürgermeister Thomas Drewing machte deutlich, dass der Protest völlig legitim sei. Er erinnerte jedoch an die hohen Ziele in Sachen Klima und der immer größeren Bedeutung der grünen Energiegewinnung. "Alle wollen sie, aber nicht vor ihrer Haustür", resümierte er. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, sehe aber keine gerichtsfesten Gründe, um das Vorhaben abzulehnen. Der Abgeordnete Marnix van Damme sprach sich auch gegen das Vorhaben aus, aber aus anderem Grund. Ihn störe, dass es auswärtige Investoren sind und allein der Landeigentümer als Verpächter davon profitiert. Als einzigen Vorteil sehe er, dass die Fläche von Munition befreit wird. "Der Gesetzgeber kann das Vorhaben letztlich durchsetzen", erinnerte Danny Schlabe. Die Argumente der Unterzeichner sollten jedoch dahingehend geprüft werden, die Eingriffe vor allem für die Wildtiere so gering wie möglich zu halten und möglicherweise mehrere Tierwechsel-Korridore zu schaffen. Amtsdirektorin Grit Brinkmann verwies darauf, dass solche Maßnahmen in einem städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden können. "Lehnt die Gemeinde ab, ist sie nicht mehr im weiteren Verfahren beteiligt", sagte sie. Dies gelte auch für Forderungen nach Ersatzpflanzungen in dem acht Hektar großen Areal. Im Beteiligungsverfahren hätte zudem jeder Bürger die Möglichkeit, seine Einwände und Hinweise zu formulieren. Vorhaben dieser Art würden von zahlreichen Behörden begleitet. Mit der Zustimmung an diesem Abend zu den Grundsatzbeschlüssen gebe es noch lange kein Baurecht. Es folge ein langes Prozedere. Man werde diese Möglichkeiten nutzen, kündigte Antje Kierstein an.

Geringe Bodenqualität

Wolfgang Voegler erinnerte daran, dass es sich um einen Bereich mit niedrigstem Bodenwert handele, auf dem außer Kiefern so gut wie nichts wachse. Das Areal liege mitten im Wald, sei von keinem Weg aus zu sehen. Das Argument des störenden Anblicks könne er daher nicht unterstützen. Wenn man eine solche Solaranlage errichten will, sehe er in der Blanken Heide den besten Standort. "Es wird kein Baum dafür abgeholzt, die Fläche ist ohnehin kahl", sagte auch Heike van Reekum. Letztlich entschieden sich die Abgeordneten bei nur einer Gegenstimme für das Projekt.