Conradin Walenciak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel Geduld brauchten am Donnerstagabend Bahnreisende zwischen Frankfurt und Fürstenwalde. Aufgrund eines Wildunfalls fielen insgesamt sechs Regionalzüge der Linie RE 1 zwischen diesen beiden Bahnhöfen aus, drei Züge in jeder Richtung.

Gegen 19.14 Uhr kollidierte in der Nähe des Bahnhofs Pillgram ein Güterzug mit einem Wildschwein. Bis die beidseitige Streckensperrung aufgehoben wurde, vergingen gut anderthalb Stunden. "Der entsprechende Streckenabschnitt musste überprüft und abgesucht werden", erklärte Bahn-Sprecher Burkhard Ahlert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde für den entsprechenden Zeitraum nicht eingerichtet. Den Bahnreisenden, darunter auch viele Berufspendler, blieb also nichts anderes übrig als zu warten.

Die Absuche der Strecke übernahmen etwa 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Frankfurt, Jacobsdorf und Briesen. "In der ersten Alarmmeldung hieß es ‚Person im Gleisbett’", berichtet Holger Wenzel, Wehrführer der Jacobsdorfer Feuerwehr. "Wir waren deshalb schon erleichtert, dass wir letztlich ‚nur’ ein Wildschwein gefunden haben." Zu viele Gedanken darüber, was er nach einer solchen Alarmierung im Gleisbett finden könnte, macht sich Holger Wenzel nicht. "Du hast einen Job zu erledigen und musst funktionieren", sagt er. In 15 Jahren hat er sieben- oder achtmal erlebt, dass sich so eine Alarmmeldung bewahrheitete.