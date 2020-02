Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Grüne), Linken-Kreisfraktionschef Vadim Reimer und der SPD-Kreistagsabgeordnete Dirk Blettermann fordern Konsequenzen für den CDU-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Frank Bommert nach dessen Kommentar zur Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich in Thüringen mit Stimmen der AfD. Bommert hatte dazu auf Facebook wörtlich geschrieben: "Geile Nummer, das Ende von diesem dunkelrot, rot, grünen Spuk."

Bommert müsse erklären, ob er sich mit der Bundes- und Landes-CDU auf einer Linie befindet, forderte Heiner Klemp (Grüne). "Wenn er das nicht tut, sollte er zurücktreten." Die Spitzen der brandenburgischen Koalitionspartner SPD, CDU und Grüne würden am Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um festzustellen, "ob wir noch auf dem gleichen demokratischen Fundament stehen", kündigte Klemp an. Bommert ist stellvertretender CDU-Fraktionschef.

"Bommert ist für die Kreis-CDU untragbar", sagte Vadim Reimer. Der SPD-Kreistagsabgeordnete und Oranienburger Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann forderte Bommert auf, seinen Facebook-Post zurückzunehmen. Ansonsten könne es auch im Kreistag keine Zusammenarbeit der SPD mit der CDU geben. Sollte es seitens der SPD keine Konsequenzen geben, werde er die Fraktion verlassen, so Blettermann.

Der CDU-Kreisvorsitzende Frank Bommert bekam für seinen Post "Geile Nimmer" auf Facebook auch viel Unterstützung, wohlwollende Kommentare sowie ein "Like" vom CDU-Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium Uwe Feiler. Der Veltener AfD-Abgeordnete Marco Schulze schrieb anerkennend: "Endlich mal jemand, der Eier hat, seine Meinung öffentlich zu posten."

Dagegen forderte Linken-Kreisfraktionschef Vadim Reimer die CDU auf, sich zu fragen, ob Bommert als Kreisvorsitzender noch tragbar sei. Die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz schrieb nach der klaren Abgrenzung der Bundeskanzlerin zur Wahl in Erfurt: "Kann sie das bitte auch noch mal ihren Brandenburger Parteifreunden erklären? Die atmen wahrscheinlich immer noch durch, gratulieren und feiern die "geile Nummer".

Der CDU-Landesvorsitzende Michael Stübgen und Fraktionschef Jan Redmann hatten Thomas Kemmerich am Mittwoch zur Wahl gratuliert, distanzierten sich am Donnerstag jedoch.

In mehreren Reaktionen wurden Stellungnahmen von Oberhaveler CDU-Mitgliedern zu Frank Bommert vermisst. Die CDU-Landtagsabgeordnete, Kreisfraktionschefin und stellvertretende Kreisvorsitzende Nicole Walter-Mundt äußerte sich trotz wiederholter Bitte nicht zu ihrem Parteifreund.

Der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann nannte Bommerts Kommentar als "nicht passend". Er sei überzeugt, dass dieser keine Auswirkungen auf die Brandenburger Politik habe. Allerdings hätten Bommert und Teile von CDU und FDP wohl Nachholbedarf bei Kenntnissen zur AfD und darüber, wofür diese Partei stehe. Die kritische Auseinandersetzung mit der rechtsgerichteten Partei vermisse er von Seiten Bommerts, so Lüttmann.

Der Oranienburger SPD-Abgeordnete und langjährige Ortsvereinsvorsitzende Dirk Blettermann forderte seine Partei zur Abgrenzung auf. "Wenn die SPD mit Bommert zusammenarbeitet, bin ich raus", sagte Blettermann. Solche Leute wie Bommert fahren unsere Republik an die Wand." Der Landtagsabgeordnete habe "ohne Not etwas aufs Spiel gesetzt, was gut funktioniert."

Der CDU-Kreischef aus Sommerfeld hatte schon in der Vergangenheit den konservativen Flügel der CDU bedient. Zuletzt lud er mit einer Veranstaltung der Werteunion Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen nach Kremmen auf den Spargelhof ein.

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz forderte am Donnerstag die Auflösung der Werte-Union.