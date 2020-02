Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde Das Geld wurde im Haushalt eingestellt. Die Planung liegt vor. Reaktionen von Anbietern auf die Ausschreibung der Stadtverwaltung zur Renovierung des Spielplatzes am Goetheplatz sind allerdings ausgeblieben. Die Ausschreibung umfasste die Verbauung von 15 Meter Granitpalisaden, einen Sockel aus Naturstein inklusive Treppenstufen, 235 m² Fallschutzsand und 65 m² Spielsand. Der für den 1. April vorgesehene Baubeginn werde nicht eingehalten werden können, erklärte Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling auf Nachfrage der MOZ. Die Stadt kündigt nun eine erneute Ausschreibung an, in der den gut ausgelasteten Garten- und Landschaftsbaufirmen "eine größere Zeitspanne für die Realisierung eingeräumt wird", so Trilling. Zu finden sein wird die neue Ausschreibung auf der Homepage der Stadt Fürstenwalde und dem Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg.