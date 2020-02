Stephan Dreyse

Strausberg (Freier Autor) Der Andrang von interessierten Bürgern zur ersten außerordentlichen Sitzung der Verbandsversammlung in der Geschichte des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) war so groß, dass mancher, der nicht angemeldet war, aus Platzgründen schon am Eingang zum Gelände abgewiesen wurde.

Mehrfach darauf angesprochen, erklärte der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Henryk Pilz, man werde sich bei mehr Vorlauf um eine angemessenere Örtlichkeit kümmern, und setzte sarkastisch hinzu, alle Anwohner im Einzugsgebiet sollten Platz finden.

Bescheidene Zahlenangaben

Neben den Informationen zur Ansiedlung der Gigafactory von Tesla und deren Versorgung erwarteten die Gäste vor allem Angaben zu den Fördermengen der Brunnengalerien für die vier Wasserwerke im Verbandsgebiet und die Einhaltung der maximalen Fördermengen. Diese fielen bescheidener aus, als viele hofften. So war die Fördermenge 2019 mit 10,3 Millionen Kubikmetern um 0,4 Millionen Kubikmeter geringer als ein Jahr zuvor. Die maximale Fördermenge je Wasserfassung werde eingehalten, hieß es. Zu detaillierten Mengenangaben zu den Wasserwerken und Fassungen – ein Grund für die Einberufung der außerordentlichen Versammlung – hieß es lapidar: "Können wir aktuell wegen laufender Verfahren nicht veröffentlichen."

Der Verband arbeite, was Fördermengen angehe, bereits seit den Dürre-Sommern an seinen Kapazitätsgrenzen, erläuterte Gerd Windisch, kaufmännischer Vorstand. Verfügbar sind 10,893 Millionen Kubikmeter, führte der technische Leiter André Bähler weiter aus. Dem gegenüber stehen 16,023 Millionen genehmigte Kubikmeter und rund 18,2 Millionen Kubikmeter Fördermenge, die mit der Ansiedlung der Tesla-Fabrik und weiterer Gewerbe erwartet werden, sagte Bähler. Mit einem "Aufruf an alle Bürgermeister, politische Kanäle zu nutzen, damit der Wasserverband zum Wohle der Bevölkerung und der weiteren Entwicklung die benötigten Entnahmemengen zeitnah erhält", endete der Vortrag.

Landesamt in Verantwortung

Planungen stehen bereits, doch ohne die Genehmigungen der Fördermengen könne nichts angegangen werden, unterstrichen Bähler und Windisch immer wieder. Für die Erweiterung des Wasserwerks Spitzmühle werde mit einer Genehmigung frühestens ab 2023 gerechnet. Zusammen mit den Anträgen für Spitzmühle-Ost, Hohenbinde und Eggersdorf könnte die Fördermenge um 3,066 Millionen Kubikmeter gesteigert werden. Mit Spitzmühle-West und Hangelsberg (frühestens 2025) kämen noch einmal 3,65 Millionen Kubikmeter hinzu.

Ob die Erweiterung der Brunnengalerie Spitzmühle auf denselben Grundwasserleiter zugreife, der den Straussee speise, fragte Stadtverordneter Matthias Michel nach. Gerd Windisch antwortete, dass Spitzmühle-West bereits mit dem Bau des aktuellen Werks eingeplant war. Erneut nahm Windisch das Landesamt für Umwelt (LfU) in die Verantwortung, dort müsse alles geprüft werden. Da der WSE für die Bereitstellung verantwortlich sei, sei die entsprechende Genehmigung ausschlaggebend.