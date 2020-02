Thomas Kemmerich (FDP), Ministerpräsident von Thüringen, gibt ein Statement in der Saatskanzlei. Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. © Foto: Bodo Schackow/dpa

Von A. Bochow, D. Guggemoos, M. Puddig und D. Torebko

Berlin Die Wut entlud sich am Mittwochabend direkt vor der FDP-Zentrale in Berlin. "FDP, Scheißverein! Lässt sich mit den Nazis ein!", riefen Hunderte Demonstranten dem dunklen Gebäude entgegen, nachdem Thomas Kemmerich zuvor mit den Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden war. Vielerorts gab es solche Kundgebungen, auch Unternehmer, Verbände und andere Parteien distanzierten sich von den Vorgängen in Erfurt. Als auch der Druck aus der eigenen Partei wuchs, entschloss sich Kemmerich zum Rücktritt. Doch Fragen bleiben.

Zurücktreten und den Landtag auflösen – geht das so einfach? Nein, Thomas Kemmerich ist verpflichtet, so lange kommissarisch im Amt zu bleiben, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Auch der Weg zu Neuwahlen ist nicht einfach. Die Thüringer Verfassung sieht dafür zwei Möglichkeiten vor: Der Landtag kann mit Zweidrittel-Mehrheit für eine Neuwahl stimmen. Einen entsprechenden Antrag will die FDP stellen. Ist der Antrag erfolgreich, muss innerhalb von 70 Tagen neu gewählt werden. Die andere Option: Kemmerich kann vor dem offiziellen Rücktritt die Vertrauensfrage stellen. Erhält er nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, muss der Landtag in drei Wochen einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Passiert das nicht, gibt es Neuwahlen.

Kann Bodo Ramelow durch ein konstruktives Misstrauensvotum doch noch Ministerpräsident werden? Möglich ist das. Neben einer verlorenen Vertrauensfrage samt neuer Ministerpräsidenten-Wahl ist das die einzige Option, um Neuwahlen zu verhindern. Ramelow hat bei der Wahl am Mittwoch 44 Stimmen bekommen, zwei mehr als seine ausgehandelte Koalition mit SPD und Grünen gehabt hätte. Es gab eine Enthaltung. Hätte sich diese Person für Ramelow entschieden, wäre es zum Patt gekommen. Ramelow müsste bei einem Misstrauensvotum also nur zwei Abgeordnete, die nicht für ihn gestimmt haben, überzeugen. Für Abgeordnete, die um ihr Mandat fürchten, könnte das die beste Option sein.

Was planen die Linken jetzt? Wenn es um Bodo Ramelow geht, betonen seine Thüringer Genossen, wie beliebt der abgewählte Ministerpräsident ist und andererseits, wie schwer ihn die Art der Abwahl getroffen hat. Der in Thüringen geschätzte Ramelow ist nun erst einmal einfacher Abgeordneter im Landtag. Aus seiner Fraktion heißt es, man könne sich aber nur schwer vorstellen, dass sich der 63-Jährige "dem hämischen Grinsen der Faschisten" im Parlament aussetzen werde.

Die aktuelle Situation macht es allerdings möglich, dass es doch wieder ganz anders kommt. Der Vize-Chef der Thüringer Linken, Steffen Dittes, ließ jedenfalls wissen, Ramelow stehe weiter als Kandidat für den Ministerpräsidentenposten zur Verfügung. Ansonsten aber, so Paul Becker, Sprecher der Thüringer Linken, ist die Empörung über das Verhalten von CDU und FDP keineswegs kleiner geworden. Nach wie vor sind die Linken von einem abgekarteten Spiel überzeugt.

Wer führt im Moment die Ministe-rien in Thüringen? Laut Pressestelle des Thüringer Landtags leiten Staatssekretäre die Häuser. Die Minister aus dem Kabinett Ramelow seien am Mittwoch mit der Wahl Kemmerichs abgewählt worden. Der Verfassungsrechtler Christoph Schönberger von der Universität Konstanz meint: "Das scheint mir verfassungsrechtlich alles andere als klar." Er sehe nicht, dass sich die Geschäftsführungspflicht durch die Neuwahl des Ministerpräsidenten automatisch erledige, sagt Schönberger. Ein Vakuum, in dem auf einmal Staatssekretäre die Ministerien führen, sei "verfassungsrechtlich ohnehin ausgeschlossen".

Wie geschwächt ist FDP-Chef Lindner jetzt? Die Wahl Kemmerichs hat seine Autorität beschädigt. Nur selten hat er so viel Widerspruch aus den eigenen Reihen erfahren müssen. Lindner ging deshalb ins Risiko. "Ich persönlich würde nicht Bundesvorsitzender einer Partei sein können, die eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht klar ausschließt", sagte er am Mittwoch – bestritt jedoch, dass seine Partei mit der AfD kooperiert habe. Trotzdem drängte er am Donnerstag Kemmerich zum Rückzug. Im Gespräch soll er sogar mit seinem eigenen Rücktritt gedroht haben, falls dieser bleiben will. Lindner konnte sich schließlich durchsetzen, stellt aber zusätzlich an diesem Freitag die Vertrauensfrage im Bundespräsidium der FDP. "Ich will mich der Legitimation versichern", sagte er. Doch selbst wenn er bestätigt wird: Aus dem Schneider wäre er damit nicht. In gut zwei Wochen ist Hamburg-Wahl, und in der jüngsten Umfrage lag die FDP bei fünf Prozent. Die wurde aber vor Mittwoch durchgeführt.

Ist die AfD jetzt eine bürgerliche Partei? Nein, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel. "Bürgerlich bedeutet, dass man die Prinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität als Basis des eigenen Selbstverständnisses achtet, sittliche Tugenden des Umgangs und der Zuverlässigkeit praktiziert." Eine bürgerliche Partei halte sich an die Regeln und führe im Rahmen der Verfassung Veränderungen herbei. "Das alles trifft auf die AfD nicht zu", sagt Schroeder. Vielmehr sei sie eine antibürgerliche und in Teilen rassistische Partei. "Sie will ein anderes Land. Sie will eine Situation, in der die auf gleicher Freiheit verankerte Bürgerlichkeit für alle in Deutschland Lebenden überwunden wird." Allerdings habe die AfD in Thüringen einen Augenblickserfolg gefeiert. "Indem die CDU und FDP sie für ihre eigenen Machtambitionen genutzt haben, ist die AfD indirekt von ihnen als Teil des bürgerlichen Lagers anerkannt worden." So könne die AfD den Eindruck gewinnen, dass ihre "Selbstverharmlosungsstrategie" wirke. Diese neuen Töne der Versöhnung schlug zuletzt sogar der thüringische Landesvorsitzende und Frontmann des rechtextremen "Flügels", Björn Höcke, an. Nach der Thüringer Landtagswahl bot er in einem Brief den Landesvorsitzenden Mike Mohring (CDU) und Thomas Kemmerich (FDP) das "Gespräch" und "neue Formen der Zusammenarbeit" an.

Übernimmt Höcke jetzt die AfD? "Mit den Ereignissen von Thüringen ist in der Momentaufnahme die Machtposition des Flügels bestätigt worden", betont Schroeder. Seit der Bundestagswahl 2017 gebe es eine Kräfteverschiebung in der AfD zugunsten des Flügels unter der Leitung von Björn Höcke. Beispiel: Beim Parteitag in Braunschweig wurden die gemäßigteren Kräfte zurückgedrängt. Den Einfluss des "Flügels" geben auch Parteiabgänger wie Verena Hartmann als Gründe für ihren Austritt an. Wie mächtig Höcke tatsächlich ist, könnte der Bundesparteitag in Offenburg zeigen. Dort wird über ein Rentenkonzept entschieden – die Thüringer haben einen Vorschlag gemacht.

Was bedeuten die Vorgänge für die Große Koalition? Wenn sich die Kanzlerin auf einer Auslandsreise zur Wahl eines Ministerpräsidenten in einem 2,1-Millionen-Bundesland äußert, zeigt das: Die Lage ist ernst. "Das war ein schlechter Tag für die Demokratie. Das war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat", sagte Angela Merkel in Südafrika und signalisierte damit auch der SPD, dass an eine Zusammenarbeit mit der AfD aus ihrer Sicht nicht zu denken ist. Die Kanzlerin lobte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Söder für deren "sehr klare" Reaktionen. Beide verurteilten die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von CDU und AfD aufs Schärfste.

Die Ansage war auch dringend nötig, denn ein Ende der Koalition stand wieder einmal zumindest im Raum. "Die CDU muss klären, wie das Verhältnis zu den Faschisten ist", hatte SPD-Chefin Saskia Esken verlangt. Gemeinsam wollen die Partner das am Wochenende im Koalitionsausschuss besprechen. Schon jetzt wollen die Sozialdemokraten allerdings ein Opfer. Zahlreiche Genossen wollen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), nicht mehr im Amt sehen, der per Twitter zur Wahl gratuliert hatte. Er habe sich zum "Claqueur des Tabubruchs" gemacht, teilte Sachsens SPD-Chef Martin Dulig mit.