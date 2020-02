Kurz vor der Fertigstellung: die "Kita Pankewichtel" am neuen Wohnviertel "Am Pankebogen" © Foto: Wolfgang Rakitin

Kita Pankewichtel am Schönfelder Weg in Bernau: Zurzeit erfolgt der Innenausbau. Eröffnet werden soll die neue Einrichtung im März. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Im März des vergangenen Jahres begann der Bau der neuen Kita "Pankewichtel" am Schönfelder Weg. In acht bis zehn Wochen dürfte sie fertig werden. 150 Kinder werden dann in der städtischen Einrichtung betreut. Die jungen Familien im benachbarten Wohnviertel am Pankebogen warten bereits sehnsüchtig auf Plätze für ihre Kinder.

4,8 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Kita kosten. Rund die Hälfte der Investitionssumme kam als Förderung aus dem Förderprogramm Stadtumbau des Landes. Auf einer Fläche von 1100 Quadratmetern stehen elf Gruppenräume und mehre Räume zum Werken und Spielen, eine Kindercaféteria und Essräume sowie Sanitärbereiche zur Verfügung.

Neben den Kita-Räumen erhält der Neubau im Erdgeschoss einen Vereinsraum mit angeschlossenem Sanitärbereich, eine Gewerbeeinheit, die als Verkaufsbereich für Backwaren genutzt werden soll sowie ein öffentliches, behindertengerechtes WC.

Für eine zweite neue Kita in Bernau läuft bereits die Planung. Sie wird den Namen "Sternekieker" tragen, weil sie auf dem Gelände der Sternwarte im Stadtteil Blumenhag entsteht. Auch diese Einrichtung wird 150 Kindern Platz bieten, davon 40 Mädchen und Jungen unter drei Jahren und 110 Kindern über drei Jahre. In dem zweistöckigen Gebäude werden außerdem Räume für den Verein "Astronomisches Zentrum Bernau" vorhanden sein – eine Kombination aus Kita und Sternwarte also.

Begonnen wird der Bau auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück zu Beginn des kommenden Jahres. Die Fertigstellung ist für Mitte 2022 geplant. Die Kosten bewegen sich – wie bei den "Pankewichteln" – etwa zwischen vier und fünf Millionen Euro.

Wie in den vergangenen Jahren üblich wird es auch für die "Sternekieker" einen Vorläufer geben. So sind 50 "Pankewichtel" beispielsweise in dem Container-Behelfsbau am Wasserturm untergebracht, vorher waren es 50 Mädchen und Jungen aus der "Kindergärtnerei". Doch die Container, so steht für die Stadtverwaltung fest, haben bald endgültig ausgedient. Für die "Sternekieker" wird es zwar auch eine Vorläufereinrichtung für maximal 50 Kindern geben, so dass das neue Kita-Team langsam wachsen kann, allerdings an einem anderen Ort.

Zu großer Aufregung unter Schönower Eltern führte im vergangenen Jahr das Vorhaben der Stadtverwaltung, eine Vorschulgruppe aus der Kita "Heideknirpse" in der benachbarten Grundschule unterzubringen. Nach den Protesten ließ das Rathaus für 2019/20 von dem Plan ab. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 soll ein neuer Versuch gestartet werden. Dazu wird Haus 3 der Schönower Grundschule saniert, um die Kapazitäten zu erweitern. Haus 3 wird nach der Fertigstellung über drei Klassenräume und zwei Vorschulräume verfügen sowie über ein Lehrerzimmer, eine Teeküche sowie Sanitäranlagen.

"Die genaue Raumnutzung wird jedoch erst feststehen, wenn die Zahl der Schulanfänger bekannt ist", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. "Der Bedarf der Schule hat hier absoluten Vorrang. Die Option Vorschule ordnet sich dem Bedarf der Grundschule unter."

Jedenfalls werden alle Klassenräume so hergerichtet, dass sie auch als Vorschul- und Horträume nutzbar sind.

Auch die Schüler und Lehrer der Grundschule an der Hasenheide können sich freuen. Sie sollen ebenfalls mehr Platz für Unterricht und Hort bekommen. Zurzeit werden verschiedene Varianten geprüft – ob es ein separates Gebäude auf dem Grundstück der Grundschule sein soll oder ein Anbau oder ob es ein separates Gebäude auf einem Grundstück in direkter Nachbarschaft wird.