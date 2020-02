Daniela Windolff

Angermünde Die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen sind im Land Brandenburg durch das Gesetz zur Neuordnung der Ladenöffnungszeiten streng reglementiert, das 2017 geändert wurde.

Demnach dürfen Verkaufsstellen aus Anlass besonderer Ereignisse an jährlich höchstens fünf Sonn- und Feiertagen von 13 bis 20 Uhr geöffnet sein. Die örtliche Ordnungsbehörde kann diese Tage per Ordnungsbehördlicher Verordnung festsetzen.

In Angermünde gibt es für das Jahr 2020 insgesamt vier Anträge von Gewerbetreibenden auf verkaufsoffene Sonntage, die nun die Stadtverordnetenversammlung beschließen muss. Der ABE-Bau- und Brennstoffmarkt möchte am 19. April zum traditionellen Aktionstag Frühling seine Pforten öffnen. Die Geschäfte der Angermünder Einkaufsmeile in der Innenstadt beantragen wieder eine Sondergenehmigung für einen verkaufsoffenen Sonntag am 26. April im Rahmen der Wirtschafts- und Kulturtage Wiku. Auch zum Stadtfest am 7. Juni sowie zum Gänsemarkt am 2. Adventssonntag möchten die Händler der Einkaufsmeile traditionell ihre Läden offen halten, um die Altstadt mit eigenen Aktionen zu beleben.

Zum Stadtfest und zum Gänsemarkt will auch der Rewe-Markt sonntags öffnen. Über diese Anträge berät der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 11. Februar und abschließend die Angermünder Stadtverordnetenversammlung am 4. März.