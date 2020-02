Marco Marschall

Eberswalde (Christian Heinig) Die Fotos machten in den sozialen Netzwerken schnell die Runde. Der Thüringische Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) lässt sich von Königsmacher Björn Höcke (AfD) gratulieren. Darüber Adolf Hitler beim Händedruck mit dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Auch Margitta Mächtig, die für die Linke im Barnimer Kreistag sitzt, hat es auf ihrer Facebookseite geteilt. "Bodo Ramelow, gebt nicht auf! Ihr habt gerade jetzt eine große Verantwortung für Thüringen und für das ganze Land", schreibt sie darüber. An Solidaritätsbekundungen für den Ex-Ministerpräsidenten mangelt es seitens der Barnimer Linken nicht. Bernaus Bürgermeister André Stahl (Die Linke) verweist auf Nachfrage der MOZ auf die 71 Prozent der Thüringer, die Ramelow einen guten Job attestiert hätten.

Schon am frühen Donnerstagnachmittag aber wird klar, wie kurz Thomas Kemmerichs Amtszeit dauern soll. Der Thüringer Landesverband der FDP zieht nach den heftigen Reaktionen auf die Wahl vom Mittwoch Konsequenzen, will den Landtag auflösen, der frisch Gewählte zurücktreten und der Weg für Neuwahlen geebnet werden.

Ohne Truppen

Ein Schritt, von dem auch Götz Trieloff, FDP-Stadtverordneter in Eberswalde, im Gespräch mit der MOZ ausgegangen war. Darin nannte er den Vorgang in Thüringen einen "Betriebsunfall", da Kemmerich "keine Truppen" hinter sich habe, sprich keine Landtagsabgeordneten, um seine Politik durchzusetzen.

"Ich glaube nicht, dass er gewusst hat, was er da tut", kommentiert Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski die Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten. "Ich bin froh, dass ich als FDP-Bürgermeister vom Volk gewählt wurde und hätte mich einer solchen Wahl nicht gestellt. Ich würde es schon unerträglich finden, mit einem Faschisten wie Björn Höcke im gleichen Raum zu sein." Boginski hofft, dass der Image-Schaden für die FDP zumindest auf kommunaler Ebene ausbleibt.

Aus Sicht von Barnims Landrat Daniel Kurth (SPD) hätte Kemmerich die Wahl nie annehmen dürfen. "Als diese Frage kam, wäre die richtige Antwort ‚Nein’ gewesen. Es geht nicht mehr um die Frage, wie unsere Demokratie das aushält. Uns muss klar sein: Bestimmte Kreise, in dem Fall die AfD, nutzen unser demokratisches System aus, um ihre Spielchen zu treiben. Und darauf brauchen wir Antworten", so Kurth.

Sache des Bundeslandes

Barnims CDU-Vorsitzender Danko Jur sieht die Wahl vom Mittwoch zunächst als Sache der Thüringer CDU. "Es sind selbst demokratisch gewählte Abgeordnete. Sie haben sich für den Kandidaten der FDP entschieden, den Kandidaten der Mitte, das muss man akzeptieren". Unabhängig davon sieht Jur die Stärke der AfD als Dilemma. "Dadurch ist es für alle schwieriger, Mehrheiten zu organisieren. Die Zeiten des alten Vier-Parteien-Systems sind vorbei. Als CDU müssen wir es uns mehr denn je zur Aufgabe machen, die enttäuschten Wähler, die wir auch an die AfD verloren haben, zurückzugewinnen. Im Zuge der Neuwahlen bietet sich in Thüringen nun die Chance dafür", so Jur.

Bei der AfD hingegen sieht man den Rücktritt Kemmerichs anders. "Dass sich Herr Kemmerich dem Druck nun beugt, ist ein Armutszeugnis für die Demokratie", sagt Tilo Weingardt von der AfD-Fraktion im Eberswalder Stadtparlament. "Die AfD bewies Realitätssinn und hielt ihr vor der Wahl gegebenes Wort, einen offen linksextreme Gewalt aufbauenden Kandidaten zu verhindern und den Kandidaten der bürgerlichen Mehrheit Thüringens zu unterstützten", kommentiert Weingardt die Wahl vom Mittwoch. Er kritisiert die Forderung der Kanzlerin, die demokratische Entscheidung rückgängig zu machen und auch ein Hitler-Zitat, das Bodo Ramelow als Kommentar auf die Wahl auf seine Facebook-Seite stellte. "Den größten Erfolg erzielten wir in Thüringen. Dort sind wir heute wirklich die ausschlaggebende Partei.[...] Die Parteien in Thüringen, die bisher die Regierung bildeten, vermögen ohne unsere Mitwirkung keine Majorität aufzubringen" , heißt es darin. "Es sei daran erinnert, dass eine der zügigsten Maßnahmen der Nazis die Entmachtung der Länderparlamente war", so AfD-Mann Weingardt dazu.

"Es zeigt, dass keine demokratische Haltung dahintersteckt, wenn ich mich von einer nicht demokratischen Partei wie der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lasse", kommentiert Helga Thomé vom Grünenvorstand des Kreises die Vorgänge im Thüringer Landesparlament vom Mittwoch. Die nun bevorstehenden Neuwahlen hätten schon zuvor durch klares demokratisches Verhalten seitens der FDP verhindert werden müssen, meint sie.

Größere Protestaktionen nach der Wahl am Mittwoch waren im Barnim nach Kenntnis der MOZ ausgeblieben. Allerdings soll eine kleinere Gruppe vor dem Postkasten des FDP-Ortsverbandes Eberswalde zusammengerufen worden sein, um zu demonstrieren. Da die FDP kein Büro in der Barnimer Kreisstadt hat, befindet sich dieser am Wohnhaus von Götz Trieloff. Der berichtet aber, nicht zuhause gewesen zu sein.