MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Die Umrüstung der Beleuchtung in der Schulsporthalle der Grundschule "Am Dorfanger" in Petershagen mit LED ist erfolgreich abgeschlossen worden. Die Gemeinde hatte dazu im September 2018 eine Bundeszuwendung über die Fördermaßnahme "Nationale Klimaschutzinitiative" beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beantragt und am 16. November 2018 dafür die Zusage erhalten.

Mit der nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzinitiativen ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen.

Die vorhandene Deckenbeleuchtung der Turnhalle mit 24 alten Leuchtstofflampen wurde aus energietechnischen Gründen durch eine neue Deckenbeleuchtung mit 16 modernen LED-Leuchten ersetzt. Durch diese Maßnahme wird jährlich eine Energieeinsparung von geschätzt 5472 Kilowattstunden und im Hinblick auf den Klimaschutz zugleich eine CO2-Einsparung von 65 Tonnen über die gesamte Lebensdauer erzielt. Das ist eine prozentuale Minderung von 66 Prozent. Die mittlere rechnerische Beleuchtungsstärke beträgt 600 Lux, die Beleuchtungsanlage hat eine Tageslicht- und Präsenzsteuerung und wird somit geregelt.

Termingerechte Umsetzung

Gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit wurden die reine LED-Beleuchtung und die dazugehörige Montage. Die notwendige Neuverkabelung sowie sämtliche Nebenkosten waren nicht förderfähig und mussten von der Gemeinde selbst getragen werden. Entsprechend dem Zuwendungsbescheid sind die Mittel in Höhe von 6613 Euro aber erst für das Jahr 2020 zugesagt worden. Da bereits im Haushalt 2019 Mittel eingestellt waren, erfolgte nach öffentlicher Ausschreibung und rechtzeitiger Auftragsvergabe wegen der langen Lieferzeiten die Ausführung noch in den Herbstferien 2019. Jetzt kann die Baumaßnahme abgerechnet und die anteilige Förderung abgerufen werden.

Dank guter Vorbereitung der Baumaßnahme war es möglich, alle Termine einzuhalten. Die beauftragte Firma Elektro-Anlagenbau Peter Fischer aus Fredersdorf führte die Arbeiten zügig, fach- und termingerecht aus, so dass wieder eine schnelle Nutzung der Schulsporthalle möglich war, ist die Gemeinde allen Baubeteiligten dankbar.