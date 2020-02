Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Dosenöffner, Bockwurst-Gläser, 35 Kilogramm Kartoffeln, Handtücher und Pyjamas: Das Ehepaar K. hatte bereits alles im Camping-VW verstaut, um auf eine Deutschlandtour zu starten. Doch dann waren plötzlich nicht nur die Bockwürste weg, sondern auch der VW T5 California. Der Mitarbeiter der die Hennigsdorfer Parkhäuser betreibenden Firma überbrachte die Hiobsbotschaft. Ihr Wagen, Neuwert 51 350 Euro und einen Cent, sei aus der Tiefgarage am Havelplatz gestohlen worden. Es war der 12. Februar 2017. Die Reise war gestorben.

Fast auf den Tag genau drei Jahre später betritt ein sportlich gekleideter Mann den Saal 1 des Oranienburger Amtsgerichts. Er wird an diesem 6. Februar 2020 von zwei Wärtern begleitet. Bevor sich Enrico W. setzt, nimmt ihm einer der Beamten die Handschellen ab. Für den Prozess wurde W. aus dem bayerischen Hof herbeigeschafft, wo er sich derzeit in Untersuchungshaft befindet.

Der 39-Jährige muss sich, wie es im Juristendeutsch heißt, wegen gemeinschaftlichem Diebstahl im besonders schweren Fall verantworten. Das Verfahren gegen zwei vermutete Mittäter ist abgetrennt. Hinter der Tat dürften aber noch ganz andere Kriminelle stecken, mutmaßt Richter Andreas Steiner. Am Rande des Prozesses fällt das Wort von organisierter Kriminalität.

In diesem Fall – anders sieht es bei seinem Vorstrafenregister aus – stellt Enrico W. das dar, was man einen kleinen Fisch nennen könnte. In den polizeilichen Verhören hatte er bestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Auf den Fotos einer Überwachungskamera des Parkhauses wollte er sich – im Gegensatz zur Ansicht der Ermittler – nicht erkennen können. Es dürfte sein Verteidiger gewesen sein, der ihn dazu überredet hatte, zumindest in dieser Angelegenheit reinen Tisch zu machen. "Er war dabei und hat vorab 100 Euro bekommen. Mehr ist für ihn nicht herausgesprungen", sagte Anwalt Detlef Knoch. "Interessant", merkte der Richter an. Wer solch Auto verscherbelt, kassiere mehrere Tausend Euro.

Für Enrico W. reichten an jenem Februartag die versprochenen 100 Euro. Damals dachte er nur von einem Tag zum anderen. Und er dachte grammweise. Zuletzt habe er pro Tag bis zu sechs Gramm Kokain gebraucht. Er habe so tief in seiner Drogensucht gesteckt, dass er dafür zeitweise die Tabletten gegen die Schizophrenie abgesetzt habe.

Wenn der Mann auf der Anklagebank von Tag der Tat erzählt, klingt das wie in einem schlechten Berlin-Krimi. Mit zwei (gerichtlich gesondert verfolgten) Diebeskumpanen sei er mit dem Auftrag von einer Shisha-Bar am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg aus gestartet. "Das Auto war schon fertiggemacht", beschreibt er den Moment, als er im Parkhaus in den VW stieg und startete. Allerdings habe der Trick nicht geklappt, hinter dem Wagen, in dem ein weiterer Diebeskumpan saß, das Parkhaus zu verlassen. Daher habe ein Mittäter die Schranke aufgebogen. Unterm U-Bahn-Bogen in der Skalitzer Straße habe es dann den Tausch gegeben: VW-Campingwagen gegen 100 Euro. Über die Hintermänner, die das Auto wahrscheinlich ins Ausland verfrachteten, sagt W. nichts. Klar ist nur eins: "Ich habe das Auto nie wieder gesehen und musste mir ein neues kaufen", sagt Besitzer K.

Vielleicht wäre der Prozess für W. glimpflicher ausgegangen. Hätte Richter Steiner nicht eine nicht enden wollende Liste an Vorstrafen, noch zu verbüßenden Strafen und ausstehenden Prozessen verlesen. Bereits mit 17 stand W., der in Oranienburg zur Schule ging, das erste Mal vor Gericht. Seither reihen sich die Verurteilungen wie an einer Perlenschnur aneinander. Dabei hätte W. viele Gründe und wohl auch Möglichkeiten gehabt, einen Ausweg aus seinem kriminellen Leben zu finden. Fünf Kinder – jetzt zwischen zwölf Jahren und neun Monaten alt – hätten fünf Argumente sein können. Als der Richter fragt, wie es nach der Verbüßung der Strafen mit ihm weitergehen soll, ist W. ratlos: "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht." Auf die Idee, dass seine Lebenspartnerin mit dem gemeinsamen fünfjährigen Kind und dem Baby eine Lösung sein könnten, kommt er nicht.

Bei der Strafzumessung wählt der Richter die Mitte zwischen den Forderungen von Staatsanwältin und Verteidiger: 18 Monate Haft. Zudem muss W. 19 825,38 Euro an das Ehepaar K. zahlen. Es ist die Summe, die die Versicherung den Bestohlenen nicht ersetzte. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. rol