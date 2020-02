Ulrike Gawande

Walsleben (MOZ und Jürgen Rammelt) Wie gut werden die Kinder der Wals­­lebener Grundschule unterrichtet? Diese Frage bewegte jüngst die Teilnehmer des zweiten Bürgertreffens in Rägelin. Eine Einwohnerin sagte, dass es an der Bildungseinrichtung nur noch drei ausgebildete Lehrer gebe. "Die anderen Lehrkräfte sind alles Seiteneinsteiger."

Auf Nachfrage dieser Zeitung beim zuständigen Schulrat Sven Junker ergeben sich jedoch etwas andere Verhältnisse. Von den derzeit zehn Pädagogen an der Thomas-Müntzer-Grundschule seien fünf sogenannte Seiteneinsteiger, die jedoch alle einen Hochschulabschluss besitzen – eine Voraussetzung in Brandenburg. Die übrigen Kräfte, welche die 106 Schüler unterrichten, sind voll ausgebildete Pädagogen. Außerdem gibt es pädagogische Unterrichtshelfer und Schulsozialarbeiter.

Junker betont, dass sämtliche Seiteneinsteiger eine pädagogische Grundqualifizierung nachweisen müssen, die sie vor dem Start in den Schuldienst oder berufsbegleitend absolvieren müssen. Letztere Variante dauere zwölf Monate, wobei die Kurse jeweils an einem Tag in der Woche stattfinden. "Das ist eine Bedingung für die Einstellung", so der Schulrat. Je nach Elan und Grundqualifikation gibt es dann noch Didaktikkurse, es kann ein Studium drangehängt oder in den Vorbereitungsdienst, das Referendariat gewechselt werden. Junker: "Das streben wir an, denn es ist ja auch in unserem Interesse. Es gibt sehr beflissene Leute."

Überhaupt müsse die Situation realistisch betrachtet werden, so der Schulrat. "Die Tendenz an Seiteneinsteigern an Schulen ist steigend." Der Lehrermangel sei so extrem, dass sich die ausgebildeten Kräfte aussuchen könnten, wo sie arbeiten. Umso weiter weg von Berlin, umso größer werde das Problem, berichtete der Schulrat. "Die Schulen im S-Bahn-Gürtel haben keine Sorgen." Laut dem Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse soll es 2020 eine Umfrage bei Eltern zur Zufriedenheit mit den Schulen in Wals­leben und Wildberg geben.