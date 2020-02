Markus Brandenburg

Frankfurt (Oder) Der erste große Höhepunkt des Jahres für die Sportschützen aus Märkisch-Oderland waren die Kreismeisterschaften. Dazu zogen die Schützen in das Schießsportzentrum nach Frankfurt. Die Anlage hat den Status eines Bundesleistungszentrums und verfügt somit über alle Schießstände der olympischen Disziplinen des Schießsports. Gekommen waren Schützen aus dem gesamten Landkreis MOL. Einige der richtig ambitionierten Sportler reisten bereits in den frühen Morgenstunden an, um sich ganz in Ruhe auf ihren Wettkampf vorbereiten zu können.

Für den Ausrichter hatte sich die Vorbereitung gelohnt, denn alle Schützen, die sich für diese Kreismeisterschaften angemeldet hatten, kamen auch und gingen an dem Start. So konnten die Wettkämpfe pünktlich beginnen. Zunächst gingen die Schützen mit der Luftpistole und dem Luftgewehr in Position. Sie schossen auf hängende Scheiben und zwar auf eine Distanz von zehn Metern. Der Tag war lang und so verschoben sich die erreichten Plätze immer wieder, was die Spannung des Wettkampfes zusätzlich erhöhte.

Uwe Lau schießt Rekord

Besonders freuen konnte sich Uwe Lau vom SV Neuenhagen. Er erreichte in seiner Altersklasse mit 339 Ringen einen neuen Kreisrekord mit dem Luftgewehr frei. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Jens Schulz, sagte zum Ergebnis: "Wir haben ein wenig Probleme, ein angemessenes Training durchzuführen. Da wir keinen eigenen Schießplatz haben, müssen wir stets ausweichen. Meistens trainieren wir auf der Anlage in Rüdersdorf. Daher ist die Leistung von Uwe Lau noch höher einzuschätzen. Das gilt natürlich auch für unsere anderen Schützen, die zum Teil großartige Ergebnisse erzielten."

In der Disziplin Luftgewehr Auflage wurden ebenfalls neue Kreisrekorde aufgestellt. So schoss Wilfried Woicke (Schützengilde Letschin) 297 Ringe, Ingrid Schilk (SV Neuenhagen) 299 und Dieter Schilk (SV Neuenhagen) 297.

Mit der Luftpistole frei wurden durch Katharina Wagner (SV Rüdersdorf) 352 Ringe und Falko Maaß (SV Rüdersdorf) 345 ebenfalls neue Kreisrekorde aufgestellt. Katharina Wagner galt auch als die Überraschung der Meisterschaften. Erst seit knapp sechs Monaten mit dabei, erwies sie sich als echtes Talent. "Man wird von ihr noch viel hören", sagte Jens Schulz weiter. In der Disziplin Luftpistole Auflage konnten sich Karin Höhne (SV Seelow) mit 287 Ringen, Dieter Schilk (SV Neuenhagen) 294 und Emil Czulkowsli (SV Rüdersdorf) mit 290 Ringen über neue Kreisrekorde freuen.

Im März wieder nach Frankfurt

Viele der angetretenen Schützen qualifizierten sich mit ihrem Ergebnis zur Teilnahme an den Landesmeisterschaften von Brandenburg, die im März ebenfalls in Frankfurt stattfinden werden. Wie immer gab es die Möglichkeit, mit den Schützen von anderen Vereinen ins Gespräch zu kommen, um Erfahrungen auszutauschen.