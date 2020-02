Kerstin Macht

Frankfurt (Oder) Zum "Tag der kommenden Meister" in der Schwimmhalle am Europapark in Berlin hatte der ESV Frankfurt 48 insgesamt 13 Schwimmer der Jahrgänge 2005 bis 2010 gemeldet. Besonders in den jüngeren Jahrgängen war die Konkurrenz stark, deshalb schafften nur wenige Aktive den Sprung aufs Siegerpodest.

Allerdings waren die mitgereisten Übungsleiterinnen trotzdem zufrieden mit den Leistungen aller Gestarteten. "Viele schwammen persönliche Bestleistungen, verbesserten sich teilweise, wie Ben Philipp Pusch und Felix Bradler, um fünf bis sechs Sekunden", erklärte Anett Henze. Aus ihrer Trainingsgruppe war Melina Renneberg (Jahrgang 2006) am erfolgreichsten. Sie gewann Gold über 50 und 100 m Freistil sowie 100 m Brust, dazu kam Silber über 50 m Schmetterling. Gemeinsam mit Lara Henze (05), Maya Hille und Nele Hamann (07) schwamm Melina in der 4x50-m-Lagenstaffel um eine Medaille. Allerdings reichte es nicht ganz, die Staffel belegte nach großem Kampf den undankbaren 4. Platz.

Edelmetall gab es auch für Tom-Niclas Brune (05), der jeweils eine Silbermedaille über 50 m Schmetterling und 100 m Brust gewann und für Ben Philipp Pusch (06) mit Silber über 50 m Schmetterling.

Die jüngeren Jahrgänge ab 2009 genossen vor allem die Atmosphäre in der 50-m-Halle und die große elektronische Anzeigetafel. Am besten in Szene setzen konnte sich hier Juliane Lier (09) mit gleich vier Medaillen – Silber über 50 m Freistil und 100 m Rücken, Bronze über 100 m Freistil und 100 m Brust. Corvin Morino Rudolph (09) erkämpfte ebenfalls eine Silbermedaille über 100 m Rücken.

Persönliche Bestleistungen

"Der Wettkampf war sehr gut organisiert. Auch wenn die Starts ziemlich schnell hintereinander erfolgten, konnten sich doch fast alle über neue persönliche Bestleistungen freuen. Reserven sehe ich vor allem in der Technik und beim Endspurt. Daran werden wir arbeiten", gab Ariane Rudolph einen Ausblick auf die Aufgaben in den kommenden Trainingsstunden.