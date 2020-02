Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf Geschäfte in der Lindenallee scheinen es Einbrecher besonders abgesehen zu haben. Immer wieder müssen Ladeninhaber am Morgen feststellen, dass sie in der Nacht ungebetenen Besuch hatten.

In der Nacht zu Donnerstag war ein Friseur-Salon betroffen. "Unbekannte drangen gewaltsam in ein Geschäft in der Lindenallee ein. Sie haben eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen", teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Gesamtschaden könne noch nicht beziffert werden. Immerhin stehen die Chancen nicht schlecht, dass der oder die Täter überführt werden können, denn die Polizeisprecherin erklärte weiter: "Umfangreiches Spurenmaterial konnte gesichert werden."

Derweil scheint sich nach einer ziemlich hohen Fallzahl in der Kriminalitätsstatistik im Jahr 2018 im vergangenen Jahr ein deutlicher Rückgang abzuzeichnen. Die offiziellen Zahlen für 2019 werden voraussichtlich im März vorgelegt. Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, berichtete jüngst im Ausschuss für Petition, Ordnung, Recht und Sicherheit, dass im Zeitraum von Januar bis September 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2018 die Fallzahlen um fast ein Viertel zurückgegangen seien.

Die Zahl der Eigentumsdelikte sei um 22 Prozent rückläufig. Autodiebstähle und Wohnungseinbrüche haben sich laut der Zahlen aus der Statistik im selben Zeitraum ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich verringert, so Martina Harz.