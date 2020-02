BRAWO

Brandenburg an der Havel Zur Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Oberbürgermeister vor Ort" lädt Oberbürgermeister Steffen Scheller alle Bewohnerinnen und Bewohner des Brandenburger Ortsteils Göttin am Mittwoch, 12. Februar, um 18.00 in die Dorfkirche Göttin in der Dorfstraße 16 ein.