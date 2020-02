René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Stadt Rathenow ruft Bürger, Schulklassen, Organisationen und Vereine auf, sich an Baumpflanzungen im Stadtforst zu beteiligen. Die Aktion startet am 17. Februar. Termine können ab sofort mit Stadtförster Thomas Querfurth vereinbart werden, per E-Mail an stadtforst@stadt-rathenow.de oder telefonisch unter 03385/596544. Sprechzeiten im Forsthaus, Ferchesarer Weg 4, sind dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr. Insgesamt 25.000 Kiefern, 10.000 Buchen und 3.000 Douglasien sollen über das Frühjahr verteilt gepflanzt werden.