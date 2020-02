Dietmar Puttins

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Hat "die MOZ nichts Wichtigeres zu berichten?", fragt der Mann auf dem Privatgrundstück in der Gubener Straße in Brieskow-Finkenheerd. Die geschlossene Toreinfahrt trennt ihn vom Redakteur, der zuvor klingelte.

Der Journalist reicht dem Mann, der akzentfrei fließend Deutsch spricht, seine Visitenkarte und bekommt sie zurück. Als der Reporter ihm berichtet, dass er wegen der Autos auf dem Grundstück anfrage – nach einem Hinweis aus der Bevölkerung – kommt der obige Spruch. "Wegen zwei, drei Fahrzeugen, die mal drei Wochen hier stehen", entfährt es dem Unbekannten. Es ist Dienstag dieser Woche, 10.15 Uhr. "Sind Sie der Eigentümer?", fragt der Journalist. – "Nein". – "Ist der Eigentümer da?" – "Ja." – "Kann ich ihn sprechen?". Der Mann geht hinter das Haus, kommt zurück: "Nein."

Rückblick: Vor Weihnachten 2019 ruft ein Bürger, der nicht genannt werden möchte, der Redaktion aber bekannt ist, die MOZ an: "Kommen Sie und sehen Sie sich das an!" Auf Wegen beidseits des Friedrich-Wilhelm-Kanals konnte man es sehen: Auf karger Sandfläche stehen Autos ohne Kennzeichen auf einem Grundstück. Am 20. Dezember 2019 sind es acht. Am 7. Januar 2020 sind es zwölf. An diesem Tag, einem Dienstag, fährt um 10.23 Uhr ein gelber Abschleppwagen mit polnischem Kennzeichen auf das Anwesen – auf der Ladefläche ein Pkw BMW.

Wie hatte der Bürger noch erzählt? Mit schwerem Gerät sei etwa drei bis vier Monate zuvor das Grundstück beräumt und planiert worden. Dann kamen nach und nach die Autos. "Die abmontierten Kfz-Zeichen deuten darauf hin, dass das ein langfristiger Zustand wird", argwöhnte er. Auto-Friedhof? Auto-Handel? Ein hoch motivierter Hobby-Bastler? "Was ist mit der Umwelt?", so der Bürger. Das Grundstück befinde sich am Kanal. Daraufhin hatte die MOZ am 2. Januar eine Presseanfrage zu dem Vorgang an die Amtsverwaltung im Rathaus Brieskow-Finkenheerd gestellt.

Am 6. Januar antwortete Amtsdirektor Danny Busse per E-Mail. Tenor: Nein, die Verwaltung verfügte bis dahin über keine Information, dass auf dem Areal Boden abgetragen und planiert worden sei, ebenso wenig darüber, dass Autos abgestellt seien. "Eine Genehmigung (dazu, Anm. d. Red.) wurde durch das Amt Brieskow-Finkenheerd nicht erteilt; über ggf. anderweitig erteilte Genehmigungen ist hier derzeit nichts bekannt", so der Amtsdirektor. Und: Eine gewerbliche Anzeige für das Grundstück beziehungsweise vom Eigentümer liege nicht vor. Die Sachverhalte seien sofort dem Bauordnungsamt des Landkreises Oder-Spree und den zuständigen Behörden für Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz beim Landratsamt zugeleitet worden, so Danny Busse.

Am 13. Januar bestätigte Mario Behnke, Pressesprecher Landkreis Oder-Spree: "Das Umweltamt und die untere Bauaufsichtsbehörde prüfen die eingegangenen Hinweise dahingehend, ob Verstöße gegen rechtliche Vorschriften vorliegen." Auf eine zweite Anfrage der MOZ erwiderte der Pressesprecher am 27. Januar, aus Sicht der Kreisverwaltung gebe es keine Ergänzungen zum Mitte Januar übermittelten Stand. Seit die Überprüfungen laufen, verringerte sich die Zahl der abgestellten Pkw von zwölf auf acht.