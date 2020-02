René Wernitz

Rathenow (MOZ) Rathenow bestand im Kern einst aus dem, was noch heute von Havelwasser sozusagen umflossen ist. Die Altstadtinsel hatte einst eine hohe Mauer mit vier Toren. Nach Norden hin ging es durch das Jederitzer Tor. Die dort vor den Mauern der Stadt befindlichen Felder waren ebenso nach Jederitz benannt.

Viel weiß man nicht über diesen kleinen Ort, den es nicht mehr gibt. Er ist noch im Mittelalter wüst gefallen, war also leer gezogen und verfiel. Günter Mangelsdorf widmete Jederitz in seinem 1994 bei de Gruyter verlegten Buch "Ortswüstungen des Havellandes" einen größeren Abschnitt. Schon Samuel Christoph Wagener berichtete in seinen 1803 erschienenen "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow" über Jederitz, das für ihn wohl ein Dorf war. "Von der Dorfstätte ist keine Spur mehr übrig", so Wagener.

Urkundliche Erwähnung erfolgte 1294 als "villam gezeritz". "Villam" ist ein lateinischer Begriff. Wer den Google-Übersetzer nutzt, erhält das deutsche Wort "Bauernhof". Bei Samuel Buchholtz, er nannte sein 1767 veröffentlichtes Buch "Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg", findet sich der Wortlaut der 1294 abgefassten Urkunde. Damals hatten die gemeinsam herrschenden askanischen Markgrafen Otto IV., Heinrich und Konrad den Ort den Rathenowern übereignet.

Zuvor hatte Gezeritz bzw. Jederitz einem Dietrich de Berenwolde gehört. Bei dem Mann muss es sich um den Vogt, sprich Chef, auf der markgräflichen Burg in Rathenow gehandelt haben. Offenbar war der Bauernhof als Versorgungsgut gedacht. Nach dem Tode des Vogts war es sicher alsbald abgemacht zwischen Landesherren und Rathenowern, dass die Burg aufgegeben und von den Bürgern zum Zwecke der Baustoffgewinnung abgetragen werden durfte. Das wurde 1295 vertraglich fixiert, in dem Jahr, als Rathenow sein Stadtrecht erhielt und fortan berechtigt war, sich eine Mauer und Tore zu errichten. Das nördlich gelegene Versorgungsgut dürfte als solches schon zuvor mehr benötigt worden sein.

Heute erinnern die Jederitzer Straße und die rund 100 Jahre alte Jederitzer Brücke an "villam gezeritz". Das Jederitzer Tor, das 1721 neu gebaut wurde, sah 1864 noch einen Fotografen, der es ablichtete. Danach wurde das Tor abgetragen, da man es offenbar als Verkehrshindernis betrachtete.