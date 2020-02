René Wernitz

Havelland (MOZ) Gut gefüllt ist der Flügelraben bei Mützlitz. Denn auf Feldern stehendes Wasser läuft darin ab. Die Entwässerung wird auch hier funktionieren, ehe ab dem Frühjahr wieder Rinder dort ganztägig weiden werden. Was wäre, könnte man das Rad der Geschichte zurückdrehen, in eine Zeit vor allen Gräben?

Wie sah die Region vor systematischer Entwässerung aus, vor Errichtung aller Gräben, Kanäle, Dämme, Staustufen, Wehre und Schleusen in der Havel, als es zudem noch keine Deichbauten an der Elbe gab? Wie gelangten Leute seinerzeit von A nach B, gab es überhaupt eine brauchbare Infrastruktur?

Alles auf den frühmittelalterlichen Anfang gesetzt, durchfließt ein kleiner Fluss das westliche Havelland, der erst ab 1718 zum Hauptkanal wurde. Frühslawische Burgwälle nahe der Anrainerorte Lochow und Berge sind Indizien dafür, dass dieser Fluss, auf alten Landkarten Rhin genannt, einst ein Hauptverkehrsweg gewesen sein könnte mit Anschluss an einen Burgwall bei Nauen.

Dahinter befand sich sozusagen eine Weggabelung, wo es weiter in die Flüsse Muhre und Wublitz ging, in deren Nähe es andere solcher Burgwälle gab. Die Wublitz mit dem Burgwall Dyrotz war ein Nebenarm der Havel, die Muhre floss aus dem Leege-Bruch herbei, wo sich ebenfalls ein Burgwall befand.

Slawische Stämme wurden ab dem 7./8. Jahrhundert in der Region heimisch. Das ist ihre frühe Phase, daher frühslawisch. Offenbar bevorzugten sie Wassernähe für ihre Burgwälle, wie auch die in Gülpe, Parey, Hohennauen, Bützer, Möthlitz und Brandenburg/Havel zu belegen scheinen. Das geografische Zentrum im hiesigen Geflecht bildete der Burgwall bei Riewend, von wo der Beetzsee wohl als Direktverbindung zur Brandenburg diente, die noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts das regionale slawische Machtzentrum darstellte. Von dort aus herrschten Fürsten bzw. Könige des Stammes der Heveller.

Einzelne Geschichtsfreunde gingen in ihren Annahmen so weit, dass schon Mitte des 8. Jahrhunderts dort ein König namens Dragowit gesessen haben soll. Die wissenschaftliche Debatte läuft weiter. Denn ein Großteil der Historiker geht davon aus, dass dieser König vom mecklenburgischen Demmin aus geherrscht hatte, wo die Peene vorbei fließt. Im Jahr 789, so ist es belegt, war Frankenkönig Karl der Große gegen diesen Dragowit gezogen. Parallel soll eine unterstützende friesische Flotte von der Elbe einbiegend die Havel aufwärts gerudert sein, weshalb Brandenburg überhaupt als damaliger Königsort mit erwogen wird.

Es gab sogar einen Experten, der das hiesige slawische Herrschaftsgebiet von der Elbe bis zur Oder und von der Havel bis zur Peene wähnte. Das war Herbert Ludat. Zur Gegenfraktion gehörte Oskar Kossmann, der unter anderem damit argumentiert haben soll, das die geografischen Voraussetzungen für eine im Havelland angesiedelte frühslawische Zentralmacht schlecht geeignet gewesen waren.

Aus relativ neutraler Sicht näherte sich Lothar Dralle 1980 der Dauerdebatte. Ohne Ludat automatisch zuzustimmen, suchte er Kossmanns Argumente zu entkräften: "Wie die Fäden eines Spinnennetzes durchziehen Flüsse die Landschaften zwischen Elbe und Oder. Die im Mittelpunkt des Netzes, in der Brandenburg, sitzende Spinne konnte blitzschnell entlang der Fäden weit entlegene Gebiete erreichen. Die Bedeutung des brandenburgischen Flusssystems kann kaum überschätzt werden", so Dralle, nachzulesen in einer 20-seitigen PDF-Version auf der polnischen Webseite der Adam-Mickiewicz-Universität Posen.

Auch der Ringwall bei Bamme dürfte einst in Wassernähe errichtet worden sein. Obgleich in dieser Region lediglich der nahe Gräninger und der Wolzensee sowie das Rodewaldsche Luch andeuten, dass es rings um den Bammer Wall sehr nass gewesen sein könnte. Belegt ist, dass vor etwa 5.700 Jahren die Elbe bei Gabel (Döberitz) einen natürlichen Damm durchbrach und sich einen Lauf durch die Pritzerber Laake erschloss: zunächst über die Niederung des Ersten Flügelgrabens zwischen Mützlitz und Nennhausen in die Niederung des Havelländischen Großen Hauptkanals über die Tritt-Niederung ins Untere Rhinluch und durch das Dosse-Bruch zu dem, was heute Havel ist. 2009 war der Potsdamer Friedrich-Manfred Wiegank in seinem Beitrag "Schmelzwasserrinne und Hochfluttal - die Pritzerber Laake" auf das Elbewasser eingegangen. Erschienen in "Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge" und heute nachzulesen auf www.geobasis-bb.de.

Freilich weiß niemand mit Bestimmtheit zu sagen, wie lange der Zustand anhielt und wann sich die Elbe in ihr heutiges Flussbett zurückzog. Regionalgeschichtsforscher Wolfram Bleis geht davon aus, dass die Elbe noch in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts an Rathenow vorbei geflossen war.