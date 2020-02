Martin Terstegge\BRAWO

Potsdam Beim Tischtennis-Regionalfinale "Jugend trainiert für Olympia" der Wettkampfklasse (WK) III in Potsdam entbrannte bei den Jungen ein heißer Wettstreit um die Plätze zwei bis fünf. Souveräner Sieger wurde das Helmholtz-Gymnasium aus Potsdam, deren Mannschaft drei 9.0-Siege errang und einen 8:1-Erfolg. Den einen Punkt gaben sie gegen die Vertretung des Flämings-Gymnasium aus Bad Belzig ab. Den "Ehrenpunkt" sicherte Auh Nguyen, der nach 2:0-Führung im 5. Satz beim Stand von 8:8 die Nerven behielt und gegen das Heimteam, trotz lautstarker Unterstützung, noch gewann.

Die übrigen vier Mannschaften neutralisierten sich in ihren Begegnungen, das Standard-Ergebnis lautete 5:4. So kam in einem Wimpernschlagfinale das Team der Nicolai-Oberschule aus Brandenburg an der Havel auf den zweiten Rang vor dem Fontane-Gymnasium aus Rangsdorf, dem Fläming-Gymnasium und dem Gastgeber, der Potsdamer Voltaire-Gesamtschule.

Die Bad Belziger verspielten den durchaus möglichen 2. Platz im Kampf gegen Rangsdorf. Im dritten Doppel, im fünften Satz lagen die Flämingschüler bereits mit 9:5 bei eigenem Aufschlag vorn. Unverständlicherweise brachten sie das Spiel, aufgrund vieler vermeidbarer Fehler, nicht nach Hause. Letztendlish entschieden "die kleinen Bälle" bei Punkt- und Satzgleichstand den Kampf um Bronze.

Zur Mannschaft des Fläming-Gymnasiums gehörten Henrik Berlin (Nummer 1) und Jonah Maskow (2) die das 1. Doppel bildeten. Das 2. Doppel bestand aus Janns Alt (3) und Auh Nguyen (4), der überragende Spieler der Bad Belziger, mit vier Einzel- und zwei Doppelsiegen. Zum Team gehörten außerdem noch Jannis Apel (5) und Luca Fiedler, die das 3. Doppel bildeten.

Trotz des tragischen Ausgangs zog Manfred Kuhle, der Trainer der Mannschaft, ein positives Fazit: "Wir haben im Jungenwettbewerb den Anschluss gefunden und sind nun konkurrenzfähig."

Nur mit Mühe bekam Manfred Kuhle eine Mädchenmannschaft zusammen. Einige sind aufgerückt in die WK II, ein Spielerin hatte sich beim Handball verletzt, zudem sagten noch zwei Stammkräfte aus unterschiedlichen Gründen ab.

So bestand das Team des Fläming-Gymnasiums aus Greta Ryll (1) und Greta Überall (2), die im 1. Doppel zusammen agierten. Das 2. Doppel bildeten Nele Richard (3) und Sofia Polster 84) und das Dritte Lilly-May Wetzel (5) und Anna Franz. Die beiden Letztgenannten gaben ihr Debüt und wussten gleich zu überzeugen. Gegen die Voltaireschule besorgte Lilly-May Wetzel im Eiltempo die vorübergehende 1:0-Führung und zusammen mit Anna Franz im Doppel holte sie den zweiten Punkt, beim 2:7-Endstand.

Es gewann die Potsdamer Voltaire-Gesamtschule, dessen Team sich mit Spielerinnen aus der WK II verstärkt hatte. Im Vorjahr sind sie noch recht unglücklich gegen das Fläming-Gymnasium ausgeschieden. Den zweiten Rang sicherte sich das Helmholtz-Gymnasium aus Potsdam, das gegen die Bad Belzigerinnen mit 6:3 gewann. Die Potsdamerinnen bedienten sich aber eines nicht zulässigen Tricks. Sie setzte ihre stärkste Akteurin, die im Verein aktiv ist, auf die Position 5. Für die Mannschaft des Fläming-Gymnasiums blieb so nur der 3. Platz.

Einen kleinen Trost gab es noch. In einem außer Wertung durchgeführten Einzelturnier im K.O.-Modus erspielte sich Greta Ryll aus Görzke den dritten Rang.

Um wieder an die erfolgreicheren Jahre anknüpfen zu können gibt es für Trainer Manfred Kuhle nur einen Weg: "Wir müssen wieder regelmäßiger und besser trainieren."