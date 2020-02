Arbeiten an Strommasten

MOZ

Bernau Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen an der Zepernicker Chaussee in Bernau einstellen.

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, soll ab 11. Februar der Bereich zwischen der Lenastraße und der Autobahnbrücke immer wieder kurzzeitig gesperrt werden. Grund sind Arbeiten an den Strommasten.

Bis zum 25. Februar 2020 kann eslaut Pressemitteilungzu Sperrungen kommen. Die Arbeiten an den Masten werden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr durchgeführt. Für eine kurze Dauer von maximal zehn Minuten wird der Verkehr dann per Ampelschaltung geregelt.

Die Autofahrer werden gebeten, den Bereich in der Zeit vorsichtig zu befahren und die Sperrungen zu berücksichtigen.