Dennie Rufflett

Deetz Ein Turnier mit Tradition: bereits zum 11. Mal in Folge steigt auch in diesem Jahr wieder in Deetz das Kita-Turnier des fussballKIDSclub. In diesem Jahr findet das Kita-Turnier am Samstag, dem 23. Mai, ab 11 Uhr im Deetzer Parkstadion statt.

Wie bei einer richtigen Weltmeisterschaft gibt es zunächst eine Vorrunde, ehe dann über die Finalspiele ein würdiger Titelträger des fussballKIDSclub gekürt wird. Natürlich bekommen die Kinder vom fussballKIDSclub tolle passende Mannschafts-Trikots für ihre Teams und Länder. Die Trikots dürfen die Kinder natürlich als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Da der fussballKIDSclub in diesem Jahr sein 15jähriges Jubiläum feiert, hat das Team zur 11. KITA WM vieles für die Kinder und Eltern vorbereitet. So gibt es Bobby Car-Rennen, Ponyreiten, Kinderschminken und eine große Tombola. Damit aber noch nicht genug, denn auch die Maskottchen "BRIAN THE LION" von Bayer Leverkusen und "BENNO" vom FC Deetz werden unter den vielen Besuchern zu finden sein. Ab 15 Uhr findet ein G-Juniorenturnier statt, um 18 Uhr eine Kinderdisco und um 20 Uhr gibt es dann "Tanz für Jung und Alt mit Dj Tiwi".

In den vergangenen Jahren kickten jedes Jahr mehr als 120 Kitakinder ab 3 Jahren bei dem KITA-Turnier des fussballKIDSclub und mit den stolzen Eltern, Omas und Opas weilten knapp 350 Zuschauer im Deetzer Parkstadion. 2017 konnten mit 21 teilnehmenden Kita-Mannschaften sogar ein neuer Rekord aufgestellt werden. Für Musik-Unterhaltung und für Speisen und Getränke ist natürlich gesorgt. Zwischen den Spielen laden die Hüpfburgen zum Toben ein und auch sonst warten auf die Nachwuchskicker viele tolle Überraschungen. Wer mit seinem KITA-Team dabei sein möchte, meldet sich telefonisch bei Dennie Rufflett unter der 0172/4445914. Meldeschluss ist der 4. Mai.