Brandenburg an der Havel Das Hospiz der Jedermann Gruppe möchte seinen Bewohnern mit einer Fülle von bunten Frühlingsblumen eine Freude bereiten. Dafür sammelt die Hospizbewegung Brandenburg jetzt Spenden.

"Blumen sind das Lächeln der Erde‘, heißt es so schön – und dieses Lächeln wollen wir in unser Hospiz bringen. So können sich die Bewohner an der Farbenpracht und den schönen Düften erfreuen", erläutert Katrin Gutschmidt, Pflegedienstleiterin des Hospizes, die Aktion.

Gerade im Februar, wenn sich Blumen normalerweise rar machen, ändern Frühlingsblumen wirklich viel am Ambiente, weshalb sich die Jedermann Gruppe auch diese Jahreszeit für die Aktion ausgesucht hat.

Alle, die mithelfen wollen, sind herzlich dazu eingeladen, sich mit einer kleinen Spende zu beteiligen. Alternativ können auch Pflanzen im Hospiz abgegeben werden, sollten Spender noch welche zuhause haben.

Mehr Informationen zur Aktion: https://www.jedermann-gruppe.de/hospiz-blumen-spende/.