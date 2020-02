BRAWO

Brandenburg an der Havel Diebe verschafften sich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag Zugang auf das Gelände eines Brandenburger Autogeschäfts in der Altstadt. Dabei demontierten sie zahlreiche Fahrzeugteile von mehreren hochwertigen Neuwagen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.