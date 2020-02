Oliver Lamberty

Brandenburg/Riga/Göteborg Der Stadtsportbund (SSB) Brandenburg an der Havel hat für junge Menschen, zwischen 18 und 26 Jahre alt, die gern Basketball spielen und Lust haben mit schwedischen und lettischen Jugendlichen Freundschaften zu schließen und deren Heimatländer näher kennenzulernen, ein besonderes Angebot.

Der SSB bietet im Frühjahr die Möglichkeit an einem europäischen Jugendaustausch mit Lettland (24. bis 29. April) und/oder Schweden (21. bis 27. Mai) teilzunehmen. Neben zahlreichen kulturellen Veranstaltungen steht in Lettland die Teilnahme an der Hochschulmeisterschaft in der Hauptstadt Riga auf dem Plan.

In Schweden ist die Teilnahme an einem großen Basketballfestival, dem "Göteborg Basketball Festival", mit mehr als 700 internationalen Teams aus zehn Nationen, 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zahlreichen interessanten Workshops vorgesehen. Hierbei steht aber der Spaß stets im Vordergrund.

Der Austausch hat das Ziel, internationale und kulturelle Beziehungen und Freundschaften entstehen zu lassen und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, andere europäische Länder und deren Menschen näher kennenzulernen.

Interessierte Jugendliche können sich unter lamberty@ssb-brandenburg.de beim Stadtsportbund melden und erhalten dort auch weiterführende Informationen.