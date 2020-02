Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das Projekt "Känguru - hilft und begleitet" des Diakonievereins im Kirchenkreis Falkensee e. V. bietet Unterstützung für Eltern in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes. Zum Jahreswechsel liefen einige Patenschaften aus, so dass sich nun neue Familien melden können, die diese kostenlose Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen möchten.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt nach Hause und unterstützt emotional und praktisch. Sie übernimmt circa drei Stunden in der Woche die Betreuung des Babys oder der Geschwisterkinder, geht mit den Kindern zum Spielplatz oder spazieren und ist für die Familie eine erfahrene Ansprechpartnerin rund ums Baby.

Wenn Familien das Gefühl haben, der Alltag wächst ihnen über den Kopf, der Schlaf fehlt oder man sich erschöpft, niedergeschlagen oder überfordert fühlt, oder auch wenn man einmal in der Woche etwas für sich tun möchte, um den Babyalltag dann wieder meistern zu können, kann sich an den Diakonieverein wenden. Dieser klärt dann in einem vor-Ort-Gespräch, wo genau der Bedarf liegt. Dann wird eine Patin vermittelt, diezu den Ansprüchen passt und die Familie kann völlig kostenfrei Hilfe erhalten. Besonders junge Mütter und auch Alleinerziehende können sich melden, aber auch andere Frauen, die Unterstützung haben möchten. "Es geht nicht darum, dass wir etwas leisten, was sie nicht auch selber schaffen, es geht darum, dass sie zum Wohle des Kindes regelmäßig Entlastung erfahren und in ihrer Mutterrolle gestärkt werden", so Projektkoordinatorin Helga Lümmen.

Weitere Infos gibt es auch auf http://www.diakonieverein-falkensee.de/seite/275949/familienhilfe-"känguru".html oder telefonisch wochentags unter 03322/2341388 sowie persönlich in der Bahnhofstraße 61 (Passage) im Büro der Diakonie in Falkensee.